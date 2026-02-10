Destituido el jefe de una prisión de Chile donde un interno asesinó a otro y luego cometió canibalismo

La Fiscalía investiga el homicidio dentro de la cárcel de La Serena, en la zona centro norte del país. El crimen fue descubierto este domingo por un funcionario, cuando abrió la puerta de la celda en la mañana

El director nacional de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, ha informado este martes que removió de su cargo al jefe del Complejo Penitenciario de La Serena, una ciudad ubicada en la región Coquimbo, la zona centro norte del país sudamericano, donde el pasado domingo 9 un interno asesinó a su compañero de celda al enterrarle un cuchillo en el cuello. El homicidio ha provocado un fuerte impacto, luego que la Fiscalía, que ha decretado la reserva de investigación, informara que la víctima tenía signos de canibalismo.

Pérez ha explicado que la destitución del jefe del penal se debe a “su falta de control en labores básicas y sensibles del régimen interno del establecimiento”. Y agregó que, a su juicio, sus actuaciones facilitaron “las condiciones del acaecimiento de situaciones indeseadas” que repercutieron en “agresiones gravísimas a nuestros funcionarios” —en enero un prisionero apuñaló a un gendarme en el hombro—, además del “trágico deceso de un interno condenado”.

Los internos, identificados como Manuel Fuentes Martínez, de 21 años, y Felipe Sepúlveda Ramos, de 26, la víctima, compartían la misma celda, la número 20 del módulo 91 de la cárcel de La Serena. Según ha informado La Tercera, ambos debieron ser traslados días antes a otros centros de reclusión, pero el cambio no se concretó.

El homicidio se produjo durante la madrugada del domingo, cuando un funcionario de Gendarmería que realizaba labores el módulo 91, encontró por la mañana la impactante escena. La víctima estaba en el suelo de la celda. Fuentes se encontraba, supuestamente, durmiendo, y habría alegado que actuó en defensa propia. Tras el crimen, fue trasladado desde La Serena a Santiago, al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), la principal cárcel de máxima seguridad en Chile, ubicada en el barrio del Centro de Justicia.

En el penal REPAS, donde se encuentran internos principalmente ligados al crimen organizado, Fuentes está recluido en la sección de máxima seguridad, donde es monitoreado las 24 horas del día.

El fiscal Eduardo Yáñez ha señalado que se trata de un hecho de “características de extrema violencia” y que, “dentro de lo llamativo, con posterioridad al ataque”, el interno que se encuentra imputado “habría comido algunas partes de la víctima: un ojo, parte de las orejas, manos y cuello”.

Fuentes Martínez estaba en prisión en La Serena acusado de varios delitos, como porte de arma prohibida y un robo con violencia, ocurrido en la región de La Araucanía, en sur de Chile y, en 2023 se había fugado de la cárcel de Puente Alto, ubicada al sur de Santiago. Sepúlveda, en tanto, cumplía una pena de siete años tras un robo con violencia cometido en 2022, que afectó a una adulta mayor de 76 años y a su nieta de nueve en su casa en el municipio de La Reina, en el sector oriente de Santiago.

El director nacional de Gendarmería informó que, en lo que va de 2026, se han registrado siete muertes al interior de las cárceles chilenas. Y que, en 2024, fallecieron 48 personas por agresiones. En 2025, agregó, implementaron “un plan de abordaje y priorización de las 12 unidades más complejas del país, que estaban arrojando datos preocupantes, y es así que bajamos de 48 a 27 los fallecidos por agresiones”.

Ese plan, añadió Pérez, “implica el desarme sistemático de la población penal con la intervención de equipos especializados y el empleo de tecnología”. “Vamos a poner mucho énfasis en la actualización y control periódico de los planes de clasificación y segmentación, que nos permitan un abordaje adecuado dentro de la infraestructura disponible, para prevenir sucesos indeseados en horario diurno y nocturno”, añadió.

La seguridad al interior de las cárceles, en particular en los recintos de reclusión para internos vinculados al crimen organizado, está en el centro de la atención de las autoridades chilenas, tanto del Gobierno actual, que lidera el presidente Gabriel Boric, que en 2024 anunció la construcción de un penal especial de máxima seguridad, como del próximo de José Antonio Kast, quien asume el 11 de marzo. En un viaje reciente de finales de enero, el republicano visitó el controvertido el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), en El Salvador, país donde sostuvo una reunión Nayib Bukele. La semana pasada, en tanto, en su breve gira a Europa, se reunió con en Roma la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para explorar el funcionamiento del sistema penitenciario italiano.