Cómo funciona el Pase Cultural, el beneficio que enfrenta a los gobiernos de Boric y Kast

El Pase Cultural, un beneficio entregado en Chile para que los ciudadanos puedan adquirir productos culturales como libros p boletos para conciertos, teatro o cine, ha centrado la última disputa entre la saliente Administración del presidente de izquierdas Gabriel Boric con el futuro Gobierno del presidente electo de las derechas José Antonio Kast, a casi un mes del cambio de mando del 11 de marzo. Las denuncias sobre un posible mal uso de la ayuda estatal por parte de un grupo de ciudadanos ha dejado en el aire la continuidad del bono, que es defendido por el actual Ejecutivo.

El subsidio fue presentado en julio de 2025 por el ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Tenía contemplado la entrega de 312.000 pases con una inversión pública de 15.630 millones de pesos (unos 18 millones de dólares).

Cómo se entrega el Pase Cultural

El beneficio consiste en un aporte de 50.000 pesos (57 dólares) que permite a los beneficiados pagar diversos bienes, servicios y experiencias culturales como: cine, teatro, danza, circo, conciertos, festivales y exposiciones. También se puede usar para comprar libros, revistas, comics, vinilos, entre otros. En el año 2026, la activación del pase está destinada a los jóvenes que cumplen 18 o 19 años en 2026 y pertenecen al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares, además de personas de 65 años que reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU). El dinero es directamente abonado a la CuentaRUT, la masiva cuenta corriente del BancoEstado, en un apartado denominado como Bolsillo Electrónico Pase Cultural. El dinero no se puede girar a través de un cajero automático y no define un monto mínimo de compra, como tampoco un mínimo o máximo de transacciones por día.

Las denuncias por usos irregulares

Los primeros casos de un eventual uso irregular del Pase Cultural se han conocido a través de las redes sociales y en un reportaje de Canal 13. A través de publicaciones en Tiktok, algunos de los beneficiarios —en su mayoría jóvenes— han dado cuenta de una truco para engañar al sistema y ocupar el dinero en otras actividades que no están contempladas dentro de las experiencias culturales fijadas por la autoridad. De acuerdo a los testimonios, los compradores adquieren productos —por ejemplo, libros— y luego piden un reembolso. El dinero transferido y retornado puede ser utilizado para las entradas a carretes [fiestas] y hasta para la compra de alcohol. El ministerio de las Culturas, la entidad encargada de distribuir el pase, ha señalado que por el momento no existen indicios de que esta irregularidad sea generalizada, aunque ha anunciado que los antecedentes conocidos durante los últimos días han sido derivados al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La controversia entre las Administraciones Boric y Kast

La polémica por el Pase Cultural ha aparecido en medio del proceso de traspaso de mando entre los gobiernos de Boric y Kast. Una vez difundidas las denuncias sobre un posible mal uso del beneficio, el futuro ministro de las Culturas de Kast, Francisco Undurraga, ha anunciado que una vez llegado al cargo suspenderá la ayuda estatal y enviará los antecedentes sobre su aplicación a la Contraloría. El presidente Boric ha defendido la entrega de este pase y ha señalado que la suspensión afectará a quienes hacen un uso correcto de la ayuda. “Si hay unos pocos que hacen mal uso del pase cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto. Pero la mayoría de lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro. Anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública”, ha escrito el mandatario a través de su cuenta en X. La Administración de Boric ha puesto entre sus prioridades la inversión en Cultura —el proyecto de Presupuesto de 2025 contempló un incremento del 10% en el ministerio del área con respecto al año anterior—, lo que ha sido criticado por la oposición de derechas, que ha exigido al Ejecutivo que dichos recursos se destinen hacia otras urgencias como la seguridad.