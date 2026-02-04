La justicia argentina solicita a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro

Bajo el principio de “justicia universal”, que aplica a los casos de delitos de lesa humanidad, busca juzgarlo por secuestro, tortura y asesinato

El juez federal Sebastián Ramos solicitó este miércoles la extradición de Nicolás Maduro desde Estados Unidos a Argentina, por una causa que se tramita en los tribunales del país sudamericano y en la que se acusa al mandatario de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Bajo el principio de justicia universal para los casos de delitos de lesa humanidad, buscan juzgarlo por “persecución, secuestro, tortura y asesinato”.

El caso abierto contra Maduro en Argentina se inició en 2023 por una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) basada en el principio de jurisdicción universal, que permite a los países juzgar delitos graves contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los responsables o sus víctimas.

En la resolución emitida este miércoles, el magistrado ordenó librar un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”.

El juez Ramos, que basó su petición de este lunes en el tratado de extradición que Argentina mantiene con Estados Unidos, ya ordenó en septiembre de 2024 la detención de Maduro, así como también del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, y otros miembros del Gobierno de ese país. La Cámara Federal consideró entonces que la cúpula del Gobierno venezolano ejecutó “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” en contra de la población civil del país caribeño mediante prácticas de “persecución, secuestro, tortura y asesinato”.

Liberación de presos políticos argentinos

El exhorto judicial coincidió con la noticia de la segunda liberación de un preso político argentino en Venezuela, de los cuatro reportados en total. Roberto Baldo se encontraba detenido desde finales de 2024 y la senadora oficialista y exministra de Seguridad Nacional argentina Patricia Bullrich informó este miércoles su liberación, que de todos modos se había concretado el 20 de enero pasado. Esta semana también fue liberado Gustavo Gabriel Rivara y el Gobierno argentino espera ahora novedades respecto de la situación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani.

“¡Roberto vuelve a casa! Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos en la dictadura venezolana, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia”, escribió Bullrich en su cuenta de la red social X. Posteriormente, la ONG Foro Penal de Venezuela, que lidera la defensa de presos políticos en el país, confirmó que Baldo fue excarcelado hace días junto a su esposa, Montserrat Espinosa, de nacionalidad española y venezolana.

De acuerdo con un informe de la organización Foro Penal, Baldo es propietario de una pizzería en una zona residencial de Caracas y fue detenido junto a su esposa por la Dirección General de Contrainteligencia Militar porque alguien dejó un sobre en el local gastronómico para que sea entregado en la embajada argentina.

“El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, publicó el canciller argentino, Pablo Quirno.

Gallo es un suboficial argentino de 33 años que ingresó a territorio venezolano desde Colombia el pasado 8 de diciembre. Su esposa, María Alexandra Gómez, ha declarado que viajó para reunirse con ella y con su hijo, pero nunca llegó a su destino. Fue detenido ese mismo día por las fuerzas de seguridad chavistas, acusado de espionaje y terrorismo, y permanece incomunicado desde entonces.

Giuliani, por su parte, es un abogado especializado en derecho penal y laboral y titular de su propio estudio jurídico, que habría viajado a Venezuela para asesorar a un cliente. El régimen chavista lo capturó y lo acusó de “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo”.

Según la ONG Foro Penal, al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela. El comienzo de un proceso de liberación fue anunciado cinco días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta organización contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta el pasado 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares.