Milei abre una cuenta en inglés y X se la cierra temporalmente: “Long live freedom, damn it”

“Long live freedom, damn it!”. Con esa traducción de su icónico latiguillo —“Viva la libertad, carajo”—, Javier Milei anunció este lunes por la mañana el lanzamiento de sus redes sociales oficiales en idioma inglés, en el marco de un alineamiento cada vez más explícito con los Estados Unidos. Sin embargo, la novedad duró poco en X: cinco horas más tarde la cuenta @jmilei_english del presidente argentino fue suspendida temporalmente sin que se detallara el motivo. Fue una sanción breve y el perfil del mandatario volvió a estar disponible para el público. “We are back!”, celebró.

Aunque provisoria, la suspensión llamó la atención dada la buena sintonía del presidente argentino con Elon Musk, dueño de esa plataforma. De hecho, este mismo lunes Milei le había dedicado un mensaje elogioso al magnate. “Es un crack absoluto”, respondió a un tweet en el que Musk señalaba a John Maynard Keynes, autor de ideas asociadas a la intervención estatal en la economía, como un “demonio”.

Si bien no se conocieron los motivos por los que la cuenta —creada en X alrededor de las 11 de la mañana, hora Argentina—, fue suspendida por la tarde, algunas faltas que pueden resultar en esa sanción son —de acuerdo al propio reglamento de la plataforma— el discurso violento, el ciberacoso, las conductas de odio, la proliferación de noticias falsas y compartir contenido multimedia “delicado”.

Según se comunicó oficialmente, el lanzamiento de las cuentas en inglés fue con el objetivo de difundir “todo sobre sus ideas y sus últimas noticias” y combatir a la izquierda. Los nuevos perfiles en inglés lanzados por el mandatario incluyen también cuentas en Instagram, YouTube, X, TikTok y Facebook, por lo que el contenido publicado se mantuvo siempre visible en estos canales.

La primera publicación de estos perfiles es un video dedicado a los “freedom fighters of the world” y protagonizado por un personaje animado muy parecido al presidente argentino que se presenta como un superhéroe, el General Ancap. En el video, de un minuto de duración y música del grupo británico Rolling Stones, se suceden fragmentos de intervenciones públicas de Milei en las que describe su plan de recorte en el Estado y lo muestra en reuniones con Donald Trump y el propio Musk.

Además, lo describe como una influyente figura internacional que busca combatir a las expresiones políticas de izquierda. “No tengan miedo, vayan y den la batalla contra el ‘zurderío’ (izquierda), que se la vamos a ganar”, afirma Milei en una parte del video. En otro pasaje, muestra un discurso suyo previo a su asunción de la Presidencia en el que dice “zurdos hijos de puta, tiemblen, la libertad avanza”.

El partido del mandatario, La Libertad Avanza, anunció el lanzamiento de estas cuentas mediante un comunicado en el que explicó que su objetivo es “ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales”. El texto añadió que esto busca consolidar “una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina”.