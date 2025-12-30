Ir al contenido
Argentina
Asociación del Fútbol Argentino

Un nuevo escándalo de corrupción agrava la crisis de la cúpula del fútbol argentino

Una investigación destapa el presunto desvío de más de 40 millones de dólares a sociedades fantasma

sede de la Asociación del Fútbol Argentino
Mar Centenera
Mar Centenera
Buenos Aires -
La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa su peor crisis en años por motivos ajenos a lo deportivo. Los casos por presunta corrupción contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su círculo cercano se multiplican en medios de comunicación y juzgados mientras los aludidos se declaran víctimas de una campaña difamatoria. El último escándalo apunta a un presunto desvío millonario de fondos desde la empresa que gestiona los ingresos de la entidad en el exterior.

Según una investigación publicada por el diario La Nación este domingo, la empresa TourProdEnter LLC acumuló 260 millones de dólares en bancos estadounidenses gracias al pago de sponsors de la selección campeona del mundo, derechos de retransmisión televisiva y partidos amistosos. De esos ingresos, según la documentación a la que tuvieron acceso los periodistas, al menos 42 millones terminaron en cuatro sociedades con sede en Miami.

TourProdEnter LLC se creó a finales de 2021, con la dirección de Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo de Tapia. Ninguna de las cuatro sociedades a las que esta compañía envío fondos tiene empleados ni registra actividad verificada. Esas características hacen sospechar que se trata de sociedades pantalla para desviar dinero, una hipótesis que deberá confirmar o rechazar la justicia.

La cúpula del fútbol argentino emitió este lunes un duro comunicado en el que niega haber cometido delito alguno. “La AFA manifiesta su más enérgico rechazo a la campaña de difamación dirigida contra la propia institución, su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino”, dice el texto. La entidad argentina detalló que tiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC y que ninguna investigación judicial ni en Estados Unidos ni Argentina ha detectado irregularidades en esa relación contractual.

Para la AFA, detrás de las nuevas acusaciones está el empresario Guillermo Tofoni, secundado por el Gobierno de Javier Milei, que libra una guerra contra Tapia desde que el dirigente futbolístico se negó a autorizar la transformación de los clubes argentinos en sociedades anónimas deportivas. La entidad considera que el objetivo de la revelación periodística es “generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.

El capítulo destapado este fin de semana se suma a otros que mantienen en vilo a la AFA y que merman la imagen pública de Tapia a pocos meses del inicio del próximo Mundial. El reconocimiento de los hinchas por los títulos obtenidos por la selección argentina durante su gestión —entre ellos el de campeona del mundo en Qatar 2022 y bicampeona de América— comienzan a empañarse por los constantes cambios de reglas en el torneo argentino y las sospechas de corrupción. Toviggino, el tesorero de la institución, es investigado por la Justicia por la presunta retención indebida de aportes jubilatorios y por sus vínculos con una financiera acusada de operaciones ilegales de compra-venta de divisas.

Además, hay una causa abierta para esclarecer quién es el verdadero dueño de una lujosa mansión en Pilar, 60 kilómetros al norte de Buenos Aires. El fiscal Claudio Navas Rial cree que quienes figuran en los papeles —Luciano Pantano y su madre, Ana Conte— son testaferros de Toviggino. Pantano y Conte estaban llamados a declarar este lunes, pero retrasaron su comparecencia al presentar un recurso judicial.

Archivado En

