Ir al contenido
_
_
_
_
América
Brasil

Al menos 15 peregrinos muertos en Brasil en un accidente de autobús

Los fallecidos, que regresaban a Alagoas tras un acto religioso en Ceará, son tres niños y una docena de adultos

EFE
Río de Janeiro -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Al menos 15 personas murieron y varias más sufrieron heridas este martes cuando un autobús que transportaba a cerca de 60 peregrinos religiosos volcó en una carretera en el interior del Estado brasileño de Alagoas, informaron fuentes oficiales. El accidente ocurrió hacia las siete de la mañana (hora local) en la carretera regional AL-220, en la jurisdicción del municipio de São José de Tapera, según el gobierno estatal de Alagoas. Las víctimas, aún sin identificar, son tres niños, siete mujeres y cinco hombres.

La gobernación no informó el número de heridos, pero indicó que numerosos pasajeros fueron trasladados a hospitales en municipios vecinos y que utilizó helicóptero para transportar a los más graves.

El autobús llevaba peregrinos de pequeñas ciudades de Alagoas, uno de los estados del empobrecido nordeste brasileño, que habían acudido a Juazeiro do Norte, en el vecino Estado de Ceará y uno de los principales destinos religiosos de Brasil por contar con una estatua gigantesca de un venerado sacerdote católico conocido como Padre Cícero.

De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y el autobús terminó volcando. El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, declaró luto oficial de tres días por la tragedia y se desplazó hasta el lugar del accidente para coordinar las acciones de rescate.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_