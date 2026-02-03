Al menos 15 peregrinos muertos en Brasil en un accidente de autobús

Los fallecidos, que regresaban a Alagoas tras un acto religioso en Ceará, son tres niños y una docena de adultos

Al menos 15 personas murieron y varias más sufrieron heridas este martes cuando un autobús que transportaba a cerca de 60 peregrinos religiosos volcó en una carretera en el interior del Estado brasileño de Alagoas, informaron fuentes oficiales. El accidente ocurrió hacia las siete de la mañana (hora local) en la carretera regional AL-220, en la jurisdicción del municipio de São José de Tapera, según el gobierno estatal de Alagoas. Las víctimas, aún sin identificar, son tres niños, siete mujeres y cinco hombres.

La gobernación no informó el número de heridos, pero indicó que numerosos pasajeros fueron trasladados a hospitales en municipios vecinos y que utilizó helicóptero para transportar a los más graves.

El autobús llevaba peregrinos de pequeñas ciudades de Alagoas, uno de los estados del empobrecido nordeste brasileño, que habían acudido a Juazeiro do Norte, en el vecino Estado de Ceará y uno de los principales destinos religiosos de Brasil por contar con una estatua gigantesca de un venerado sacerdote católico conocido como Padre Cícero.

De acuerdo con algunos de los sobrevivientes, el conductor del vehículo perdió el control en una curva, invadió el carril contrario y el autobús terminó volcando. El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, declaró luto oficial de tres días por la tragedia y se desplazó hasta el lugar del accidente para coordinar las acciones de rescate.