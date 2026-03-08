Las elecciones legislativas en Colombia 2026, en imágenes

23 fotosElecciones colombiaLas elecciones legislativas en Colombia 2026, en imágenesEste domingo la población colombiana sale a votar para elegir un nuevo Congreso y define los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayoEl País08 mar. 2026 - 17:33CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceEl candidato Iván Cepeda Castro ejerce su derecho al voto en el Colegio San Lucas durante la jornada de elecciones legislativas de 2026 en Bogotá, el 8 de marzo de 2026.MARIANO VIMOSCiudadanos participan en la jornada de elecciones legislativas de 2026 en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Bogotá, el 8 de marzo de 2026.MARIANO VIMOSCiudadanos participan en la jornada de elecciones legislativas de 2026 en el colegio Colegio Mayor de San Bartolomé, en Bogotá, el 8 de marzo de 2026.MARIANO VIMOSCiudadanos ejercen su derecho al voto en Bogotá, el 8 de marzo de 2026.Santiago MesaCiudadanos ejercen su derecho al voto en Bogotá, el 8 de marzo de 2026.Santiago MesaGustavo Petro preside el acto de instalación de las elecciones legislativas de 2026, en la Plaza de Bolívar de Bogotá.Diego CuevasGustavo Petro muestra los tarjetones electorales que llenará, instantes antes de emitir su voto. No pidió el tarjetón para las consultas presidenciales.Fernando Vergara (AP)Puesto de votación en la Alcaldía Mayor de Bogotá.Mariano VimosEl expresidente Álvaro Uribe acude a emitir su voto en Rionegro, en su natal departamento de Antioquia.Miguel Angel Lopez (AP)Iván Cepeda acude a su puesto de votación en el sur de Bogotá, este domingo.MARIANO VIMOS Más de 3.200 aspirantes compiten por 102 curules en el Senado y 183 en la Cámara de Representantes en esta jornada electoral.Carlos Ortega (EFE)El candidato presidencial Sergio Fajardo asiste a votar en su natal Medellín, en la mañana de este domingo. Ausente de las consultas partidistas, solo vota por Senado y Cámara.Prensa Sergio FajardoPuesto de votación en el centro de Bogotá. Las elecciones se realizan en 13.746 puestos en Colombia, con 125.259 mesas dispuestas para recibir a los votantes hasta las cuatro de la tarde. Mariano VimosEl aspirante presidencial Daniel Quintero deposita su voto por las consultas, este domingo, en Medellín. El exalcalde de esa ciudad compite en una de las tres consultas para definir aspirantes presidenciales.STR (EFE)Retén militar en Jamundí (Valle del Cauca), durante la jornada electoral.Santiago Saldarriaga (AP)Un hombre marca su voto, en Bogotá. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Mariano VimosPolicías resguardan el puesto de votación en Cauca, esta mañana.Santiago Saldarriaga (AP)Claudia López llega en bicicleta a su puesto de votación en Chapinero, en Bogotá. La anterior alcaldesa de la capital participa en una de las consultas presidenciales que se votan este domingo.Santiago MesaEl precandidato presidencial Roy Barreras emite su voto en Cali, esta mañana. El político vallecaucano compite con Quintero en la consulta presidencial del progresismo.ERNESTO GUZMAN (EFE)Ciudadanos ingresan a los puestos de votación en Bogotá, este domingo.Santiago MesaEl presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer asisten a votar, en el centro de Bogotá.CESAR CARRION (Presidencia de Colombia)El precandidato presidencial Enrique Peñalosa muestra su voto en las consultas presidenciales este domingo, en Bogotá. Compite en la llamada Gran Consulta con otros ocho aspirantes de la derecha y la centroderecha.Carlos Ortega (EFE)En esta jornada electoral también se realizan tres consultas que ayudarán a definir el mapa electoral para las presidenciales del 31 de mayo.Borja Sánchez-Trillo (EFE)