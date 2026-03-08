Ir al contenido
Elecciones en Colombia
En directo
23 fotos
Elecciones colombia

Las elecciones legislativas en Colombia 2026, en imágenes

Este domingo la población colombiana sale a votar para elegir un nuevo Congreso y define los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo

El País
