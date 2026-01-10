Playoffs NFL: partidos, horarios y cómo ver la ronda de comodines 2026

Cuatro meses después del inicio de la temporada 2025, los 14 equipos aún en pie arrancan el camino al Super Bowl LX con la ronda de comodines que inaugura los playoffs de la NFL. Se trata del primer fin de semana con duelos de eliminación directa tras una temporada regular atípica y en extremo competida, donde la línea entre favoritos y contendientes se desdibujó semana tras semana y la carrera por ganar la división y acceder a la postemporada se mantuvo abierta hasta las últimas semanas. En el papel, los primeros sembrados de ambas divisiones, los Denver Broncos (14-3) en la Conferencia Americana y los Seattle Seahawks (14-3) en la Nacional parten con la ventaja que supone estar instalados en la ronda divisional y recibir en casa a sus rivales del próximo fin de semana, que saldrán de los ganadores de la ronda de comodines.

Sábado 10 de enero

Los Ángeles Rams - Carolina Panthers

Hora: 4.30pm (ET)

Transmisión: FOX, FOX Deportes

El fin de semana de comodines abre con el duelo entre Los Ángeles Rams (12-5) y los Carolina Panthers (8-9), sembrados cuarto y quinto de la Conferencia Nacional. En el papel, se trata de la serie más desequilibrada, con los Panthers —el único equipo en playoffs con marca perdedora— recibiendo en casa a los Rams, la mejor ofensiva de la liga en puntos anotados comandada por Matthew Stafford, candidato a MVP (jugador más valioso).

Green Bay Packers - Chicago Bears

Hora: 8.30pm (ET)

Transmisión: Prime Video

La noche del sábado, los Green Bay Packers (9-7) y Chicago Bears (11-6) reeditan una de las mayores rivalidades de la liga, un clásico divisional y de pronóstico reservado. Los Bears tienen todo por ganar tras pasar de un desastroso récord de 5-12 en 2024 a comandar el Norte de la Conferencia Nacional de la mano de Ben Johnson, uno de los grandes favoritos para coach del año.

Domingo 11 de enero

Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars

Hora: 1pm (ET)

Transmisión: CBS, Paramount+

Junto con los Ravens, los Bills (12-5) iniciaron la temporada con la etiqueta de grandes favoritos de la Conferencia Americana para llegar al Super Bowl, una etiqueta que se ha desvanecido a raíz de su fragilidad defensiva y una dependencia excesiva de la capacidad de su quarterback, Josh Allen para resolver partidos. Desplazados por los Patriots en el Este, se medirán a los Jaguars en Jacksonville (13-4) en una visita de alto riesgo y muchos puntos para revalidar su estatus o quedarse en el camino.

San Francisco 49ers - Philadelphia Eagles

Hora: 4.30pm (ET)

Transmisión: FOX, FOX Deportes

Los 49ers (12-5), un equipo maduro que bajo el mando de Kyle Shanahan ha logrado colarse a los playoffs después de sobreponerse a una plaga de lesiones que aquejó a sus principales estrellas semana tras semana, viajan a la casa del campeón para enfrentar a los Philadelphia Eagles (11-6) de Nick Sirianni por un boleto a la ronda divisional. Si bien las líneas de apuesta dan como favorito al local por seis puntos, el papel de los running backs de ambos equipos para establecer el juego terrestre, Saquon Barkley y Christian McCafrey, será clave para salir con la victoria.

Los Ángeles Chargers - New England Patriots

Hora: 8.00pm (ET)

Transmisión: NBC, Peacock, Universo

El equipo revelación de la temporada, los renovados New England Patriots (14-3), reciben a Los Ángeles Chargers (11-6) en un duelo que se inclina ligeramente en favor de los locales. Bajo el mando de Mike Vrabel, los Pats han reconstruido un equipo competitivo y equilibrado en ambos lados del balón tan solo una temporada después de terminar 2024 con una marca de 4-13. La atención estará puesta en Drake Maye, el quarterback de tercera selección global del 2024 que con 31 anotaciones y solo ocho intercepciones encabeza la NFL en pases completos (72%) y se perfila como el gran favorito para coronarse como el MVP de la temporada.

Lunes 12 de enero

Houston Texans - Pittsburgh Steelers

Hora: 8.00pm (ET)

Transmisión: ESPN/ABC, ESPN Deportes, ESPN+

Un gol de campo fallido en el último segundo cuando todo parecía perdido ante los Baltimore Ravens selló el dramático pase de los Steelers (10-7) a playoffs. El lunes por la noche que cierra la ronda de comodines, los Houston Texans (12-5), la segunda mejor defensiva de la liga con solo 17,4 puntos permitidos por partido, visitan Pittsburgh ante unos Steelers que hicieron de la inconsistencia su sello durante toda la temporada regular. En caso de caer en la ronda divisional ante los Texans, Aaron Rodgers podría estar jugando su último partido en la NFL.