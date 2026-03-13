Aprendizajes e identidad: mujeres comparten saberes y herramientas de liderazgo en Puebla y Oaxaca

La conferencia y taller “Máscaras del alma: lo que muestro y lo que soy”, impartida por la psicóloga Anllely Armenta, benefició a 46 jóvenes de Cuyoaco.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Iberdrola México realizó talleres y conferencias para mujeres en Juchitán de Zaragoza (Oaxaca) y Cuyoaco (Puebla), con el propósito de impulsar el desarrollo femenino

“Las mujeres somos una fuerza que mueve la economía, la familia y la sociedad. Espacios como este nos recuerdan de lo que somos capaces, especialmente cuando formamos una red de apoyo”. Con esas palabras, Elvira Claudia Ramos Reyes, directora del Centro Cultural Jesús López Alvarado, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, recibió a las 40 participantes de un taller y conferencia realizado para fortalecer el liderazgo y la autonomía, especialmente económica, de las mujeres.

El programa se llevó a cabo este mes de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, como parte de la iniciativa Mujeres con Energía de Iberdrola México, que en esta edición tuvo por lema “Tu energía abre camino”.

“Buscamos generar espacios donde las mujeres fortalezcan sus capacidades y su energía siga abriendo camino para las próximas generaciones”, afirmó Binissa Ríos Reyes, del área de Gestión de Activos de la compañía energética.

Durante el evento inaugural de la jornada, María del Rosario Guerra, consultora certificada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltó la importancia del emprendimiento y del papel de las mujeres en la economía a través de una conferencia.

Mientras que en la segunda parte de la jornada, Siado’ Guie’ Jiménez, promotora cultural zapoteca, condujo un taller práctico para enseñar a las mujeres sobre el tejido tradicional istmeño, concebido como una vía para conservar la tradición y, a su vez, brindar herramientas para el desarrollo económico de las mujeres.

Las jornadas forman parte del programa Mujeres con Energía de la compañía energética. En el Istmo de Tehuantepec, se impulsó el emprendimiento a través de un taller. Iberdrola México

Las mujeres participantes coincidieron en la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer vínculos. “Me voy con el aprendizaje de una técnica de tejido que nunca había practicado. Además, conocí a muchas personas nuevas y creo que podremos seguir apoyándonos desde donde estemos”, compartió Aida Ríos López.

Para Ramos, quien también participó en el taller, estas actividades son ejemplo de un nuevo escenario en el que la colectivización de los saberes es clave: “En la cultura zapoteca, la mujer tiene un papel preponderante. Pero el hecho de que hagamos comunidad, y que los colectivos se vayan abriendo a muchas más mujeres, es señal de que estamos evolucionando también. No nada más como sociedad istmeña o juchiteca, sino en general”.

El encuentro en Cuyoaco generó un ambiente participativo entre estudiantes, quienes coincidieron en que contar con herramientas de autoconocimiento en esta etapa de su vida es fundamental para tomar decisiones sobre su futuro académico y personal. Iberdrola México

Reconocerse para crecer

Mujeres con Energía también aterrizó en el municipio de Cuyoaco, en Puebla, para encontrarse con 46 estudiantes de los bachilleratos Manuel Arellano y Vicente Suárez, así como de la Telesecundaria San Francisco de Asís, en una jornada de reflexión y autoconocimiento enfocada en la identidad y en la toma de decisiones.

Marlen Mendoza, representante del área de Gestión de Activos en la región, destacó: “En Iberdrola México sabemos que cada paso hacia la igualdad es un paso hacia un futuro más sostenible e inclusivo. Por eso, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando espacios y actividades donde la energía de las mujeres sea reconocida, valorada y multiplicada”.

Durante la jornada, Anllely Armenta, psicóloga especializada en atención integral para la salud, abordó en una conferencia temas como los roles sociales, la protección emocional y la autenticidad como pilares de una identidad sólida. Esta parte de la actividad se complementó con un taller práctico en el que se elaboró una máscara que permitió a las jóvenes reconocer la diferencia entre la imagen que se proyecta y la esencia personal.

“Aprendí que debo ser yo misma para poder estar bien y ser feliz. Al final, no debo estresarme por no ser como los demás me quieran ver. Mientras yo me sienta bien conmigo misma, es más que perfecto”, reflexionó Ariadna Maite Segura, estudiante y participante en la actividad.

Estas jornadas se suman al compromiso de Iberdrola México con la diversidad, la equidad y la inclusión a través de iniciativas como Impulso STEM, que promueve el estudio de carreras científicas o tecnológicas, especialmente entre mujeres, contribuyendo a la reducción de la brecha de género en este tipo de campos. O DestElla, proyecto de deporte femenino que contempla el apoyo a atletas y actividades en instituciones educativas, en alianza con la Federación Mexicana de Rugby (FMRU).