La Secretaría Iberoamericana reconoce el programa DestElla por su apoyo al deporte femenino

La iniciativa social de la compañía energética busca reducir la brecha de género todavía existente en el deporte.

Desde su lanzamiento en 2024, la iniciativa social de Iberdrola México ha beneficiado a más de 8.500 mujeres deportistas

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) reconocieron a Iberdrola México con el galardón a Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su categoría Oro, por DestElla, programa social que desde 2024 ha impulsado el desarrollo y empoderamiento de niñas y mujeres a través del deporte.

Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, tras recoger el premio en la ceremonia del XXVI Premio Iberoamericano de la Calidad 2025. Iberdrola México

Tras recibir el reconocimiento en un evento celebrado en Madrid, Katya Somohano, CEO de Iberdrola México, dijo que “DestElla derriba estereotipos y crea espacios seguros para que mujeres y niñas alcancen todo su potencial. Este galardón refleja nuestro compromiso con la equidad de género y la transformación social a través del deporte, y nos impulsa a seguir trabajando por un México más igualitario e inclusivo”.

Con este nuevo distintivo -que pone en valor aquellos proyectos que contribuyen de manera sobresaliente a los ODS y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU)- Iberdrola México se convierte en la compañía más galardonada por la FUNDIBEQ, con tres premios Iberoamericanos de la Calidad y seis por Mejores Prácticas en Materia de ODS, sumando ya nueve reconocimientos de 2019 a la fecha.

“Los reconocimientos en materia de ODS ponen en valor aquellas organizaciones que han sabido traducir los compromisos globales en acciones concretas, medibles y transformadoras, con un impacto real en sus comunidades. Desde la SEGIB, reafirmamos que la calidad y la sostenibilidad no son caminos paralelos, sino dimensiones inseparables de una misma estrategia de desarrollo”, destacó José Frederico Ludovice, secretario adjunto Iberoamericano.

En este contexto, Karina Landeros, entrenadora de la selección nacional de rugby, ha dicho que, gracias a DestElla, muchas jóvenes que nunca habían considerado el rugby ahora lo practican con entusiasmo y compromiso. “Que este esfuerzo haya sido reconocido demuestra que el deporte femenino abre caminos reales para que más mujeres crezcan física y emocionalmente en cualquier aspecto de su vida”.

Surgido a mediados de 2024, DestElla es un programa articulado por la Fundación Iberdrola México para impulsar el deporte femenino, que arrancó con una alianza estratégica con la Federación Mexicana de Rugby (FMRU) y que al día de hoy ha beneficiado ya a más de 8.500 personas.

DestElla se alinea a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, con un claro enfoque en la equidad. Iberdrola México

“El deporte no es solo competencia, también es identidad, comunidad y transformación social. Que DestElla haya sido reconocida nos demuestra que impulsar el deporte femenino crea oportunidades reales para las mujeres que van más allá de la cancha”, reconoce Samara Tuyú, seleccionada nacional de rugby.

Entre sus líneas de acción, la iniciativa de la Fundación Iberdrola México contempla aumentar la participación de las jóvenes en los deportes a través de activaciones en escuelas y universidades; fortalecer la comunidad de jugadoras, y apoyar a deportistas de alto rendimiento con recursos para hospedaje y alimentación durante las concentraciones previas a las competencias.