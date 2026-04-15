Acciones clave para potenciar el talento humano en la era de la IA

La fuerza laboral humana + inteligencia artificial ya es una realidad. Las personas siguen siendo el principal activo, pero ahora trabajan junto a la tecnología, aprendiendo y adaptándose en conjunto

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La mayoría de las estrategias de talento fueron diseñadas para otra época. Una donde todo era más predecible: los cargos estaban claros, las funciones no cambiaban mucho y los clientes evolucionaban lento. En ese mundo, capacitar a alguien era enseñarle ‘su pega’ y listo. Por ejemplo, si eras analista, aprendías Excel y procesos internos, y con eso podías trabajar años sin grandes cambios.

Hoy eso ya no funciona. La fuerza laboral humana + inteligencia artificial ya es una realidad. Basta ver cómo un equipo de marketing usa IA para crear campañas en minutos o cómo un abogado revisa contratos con apoyo de herramientas automatizadas. Las personas siguen siendo el principal activo, pero ahora trabajan junto a la tecnología, aprendiendo y adaptándose en conjunto.

Frente a este escenario, hay tres acciones clave que todo líder debe impulsar.

Primero, reinventar la estrategia de talento con IA. El problema es que muchas empresas siguen operando en ‘silos’: recursos humanos por un lado, TI por otro y el negocio por otro. Así es imposible avanzar. Un ejemplo simple: implementar una herramienta de IA sin capacitar a las personas ni ajustar los procesos. Resultado: nadie la usa bien. La clave es alinear todo desde el inicio.

También hay que dejar de pensar en cargos rígidos y empezar a pensar en habilidades. Hoy una persona no es solo “contador” o “ingeniero”, sino alguien que puede analizar datos, automatizar tareas o liderar proyectos. Eso permite que humanos e IA colaboren mejor. Y aquí entra algo clave: usar datos para entender cómo trabaja la gente, qué aprende y dónde puede crecer. No es intuición, es información.

Segundo, construir una cultura de aprendizaje continuo. Antes uno estudiaba, empezaba a trabajar y aplicaba lo aprendido. Hoy eso quedó obsoleto. El aprendizaje tiene que ser parte del día a día. Por ejemplo, hoy contamos con herramientas como Chat GPT o Claude, que nos permiten desarrollar soluciones avanzadas a través de la prueba y el error para mejorar continuamente nuestro trabajo.

Esto implica diseñar experiencias más personalizadas. No todos necesitan lo mismo. La IA permite adaptar el aprendizaje a cada persona, casi como un ‘Netflix del desarrollo profesional’. Pero, además, el aprendizaje debe ocurrir en el trabajo, no fuera de él.

Tercero, liderar de manera distinta. Implementar tecnología no es suficiente. El verdadero cambio está en cómo lideramos. Un buen líder hoy no es el que más sabe, sino el que sabe usar la tecnología para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, usar IA para analizar escenarios, pero manteniendo el criterio humano cuando importa.

También es clave empoderar a los equipos. Cuando los líderes usan estas herramientas, dan el ejemplo y generan confianza. Y algo fundamental: dejar claros los límites. ¿Qué decide la IA y qué decide una persona? Eso evita errores y fortalece la confianza.

Las organizaciones que logren equilibrar bien lo humano y lo tecnológico serán las que marquen la diferencia. Porque esto no se trata de reemplazar personas, sino de potenciar lo mejor de ellas. Y ahí está la verdadera ventaja competitiva.