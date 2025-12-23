Luis Toro, director de orquesta: “El público, como en la política, se comporta de manera bastante libre”

El maestro chileno acaba de recibir el segundo lugar en el Premio Alemán de Dirección y se prepara para dar inicio a la temporada 2026 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción

El chileno Luis Toro Araya (San Vicente de Tagua Tagua, 30 años) recibió a finales de octubre el segundo lugar en el Premio Alemán de Dirección, uno de más prestigiosos de Alemania, celebrado en Colonia, y que otorga el Consejo Alemán de Música a jóvenes directores menores de 33 años. En marzo de 2025 asumió como director titular y artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, la segunda más antigua del país sudamericano, y ahora se prepara para su primera programación que desarrollará en 2026. A pesar del breve tiempo que lleva a la cabeza del conjunto, dice que ha podido marcar su estilo. “Creo que hay una conciencia bastante clara del sonido que quiero lograr. Eso, ya tenerlo en un año de trabajo, es rápido. Así que me hace mucha ilusión ver qué va a pasar en la próxima temporada”, señala a EL PAÍS desde Zúrich, ciudad en la que reside desde 2017.

Toro es también violinista y es el segundo chileno es ser nombrado Dudamel Fellow , tras Paolo Bortolameolli, luego que en 2022 fuera becado en el programa en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles para trabajar directamente con Gustavo Dudamel. Sobre sus proyectos para 2026, dice que quiere lograr ampliar el repertorio de la orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, por lo que ha levantado el lema ‘Hacia nuevos horizontes’ en las presentaciones en el Teatro Universidad de Concepción. “Para el próximo año tenemos varias obras que quizás no son tan de oído del público, pero que sí están conectadas con otras que lo son. La idea es dar a conocer nuevas obras y, asimismo, tratar de expandirnos en los periodos de la historia de la música. Tenemos programas dedicados solamente al barroco, otros al clasicismo. También vamos un poco más al siglo XX con Stravinski”, dice.

Esa combinación a la que apunta como director titular y artístico la pudo palpar entre 2022 y 2024, periodo en el que fue director asistente de la Orquesta Nacional de España y observó de cerca el trabajo de Félix Palomero como director técnico y el de David Afkham como titular: “Ellos tienen precisamente lo que yo he buscado: compatibilizar obras grandes del repertorio con obras contemporáneas que quizás no son tan conocidas”.

Con esa guía, Luis Toro concibió la Temporada Sinfónica y Coral 2026. Una de sus apuestas para el próximo año es interpretar la XX Sinfonía de Bruckner, pero con un giro distinto: “Normalmente, en Europa Bruckner se dirige con un concierto para piano de Mozart y lo que nosotros hacemos en este caso es reemplazarlo por una obra contemporánea, que es un concierto para oboe de Juan Manuel Quinteros, un destacado compositor a nivel nacional”.

Esta temporada también es de estrenos en Chile con la interpretación de El burgués gentilhombre de Richard Strauss y Concierto para violín de Edward Elgar. A estas obras se suman otras que por primera vez se escucharán en Concepción como Tierra Sagrada del chileno Nelson Vinot y La Ascensión del francés Olivier Messiaen (1908-1992).

Que si a las personas les gustará o no esta programación, no lo sabe, pero está bien que sea así, explica Toro: “Lo más importante y, primero, es que no tenemos que subestimar al público. Yo creo que a veces cometemos ese error de asumir ciertas cosas: ‘Al público le gusta esto’, ‘Si hacemos esto, va a venir más público’, ‘Si hacemos esto otro, va a venir menos público’. Está demostrado que el público se comporta de manera bastante libre, es un poco lo que pasa en la política. Hoy en día la gente es mucho más libre en su manera de pensar y, asimismo, en atender a ciertos espectáculos”.

Y Concepción, a 500 kilómetros al sur de Santiago, dice que es terreno fértil para innovar: “Tanto la dirección ejecutiva, como la orquesta y las personas son mucho más abiertas a otras cosas que en Santiago, donde hay más tradición y estructura. Creo que nosotros tenemos la ventaja de ser más flexibles y ese es uno de los aspectos más lindos de poder hacer música en región”.

Otro de los ejes del maestro chileno es traer al escenario a distintos compositores con los que ha compartido en su trayectoria musical. Así, en la programación 2026 de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción figuran nombres que se presentarán por primera vez en el país, entre ellos, Richard Octaviano Kogima, maestro y pianista de Brasil; Moritz Görg, trompetista alemán de la Orquesta Balthasar Neumann; Raquel Areal Martínez, violinista gallega integrante de la Filarmónica de Berlín; Iván López-Reynoso, director mexicano, quien es titular de la Ópera de Atlanta, y Libby Sokolowski, soprano estadounidense que llegará por primera vez a Latinoamérica.

Compositora residente Tamara Miller. Corporación Cultural Universidad de Concepción

También, a través de la figura del compositor residente, Toro ha buscado colaborar con músicos chilenos jóvenes. En 2025 trabajó con Tomás Brantmayer (33 años) presentando algunas de sus obras como Plegaria, Morbus Sacer, Canción de cuna para Fuegia Basket y el estreno de Sobre tu amor también el ánima. El próximo año, Tamara Miller (33 años) ocupará ese puesto tanto en la temporada sinfónica como en la de cámara con sus composiciones que transitan entre lo acústico, performático y electrónico. “Tamara tiene un lenguaje muy distinto al de Tomás, lo que también creo que es interesante para la orquesta y para el público. Es un lenguaje que incluso llega a mezclar otros elementos que van más allá de lo netamente musical”, comenta el director.

Y, si bien con la aparición de estos nuevos nombres en el escenario musical chileno ve con esperanza el recambio generacional, sostiene que todavía existen dificultades para quienes buscan llegar a tomar la batuta en una orquesta: “En la dirección, yo creo que todavía hay una deuda muy grande en Chile. No hay un programa o cátedra, como es en el caso de un instrumento, que imparta la clase. Y, si bien hay instancias como son los cursos de mi colega y amigo Rodolfo Fischer, que es un muy buen profesor y que se ha hecho cargo de la formación de directores, creo que aún nos falta avanzar porque, sobre todo, creo que es un interés muy creciente en los jóvenes. Hoy hay mucha gente que quiere dirigir”, sostiene.