Mauricio Novelli, el dueño del móvil que incendia a Milei en el caso $Libra

Una de las habilidades más valoradas en un trader es la capacidad de detectar un activo barato que tiene capacidad de escalar su valor. Al menos en ese aspecto, Mauricio Novelli merece el premio que alardea en la página web de su empresa: campeón de América en el Mundial de Trading 2024. Novelli se acercó a Javier Milei en la pandemia y le tendió una mano cuando el economista libertario pasaba un mal momento. Se había quedado sin trabajo y, según su propio relato, tenía que elegir entre comprar alimento de calidad para su perro Conan o comer bien él. Novelli, que hoy tiene 30 años, lo contactó por Instagram para proponerle ofrecer cursos virtuales en su incipiente firma, N&W Professional Traders. Milei, que había decidido vivir a base de pizza, empezó a cobrar en pesos y en dólares un honorario mensual, según se desprende de los registros del móvil de Novelli, que quedó bajo investigación tras el escándalo de la criptomoneda $Libra.

Cuando Milei se convirtió en presidente, la relación de confianza entre ambos ya estaba construida. “Para Novelli fue como haber ganado la lotería. Tenía acceso a Milei y a su hermana Karina, a los que trataba de ‘Javi’ y ‘Kari’, y él se convirtió en el abrepuertas del poder”, resume Hugo Alconada Mon, el periodista que en Argentina lleva la delantera en la investigación del caso $Libra. “Empezó a correrse la voz de que si querías llegar a Milei y no lo lograbas por canales formales, la manera de acceder era mediante Novelli —continúa—. Y, a su vez, Novelli empezó a capitalizar esa función que tenía de abrepuertas. Empezó a facturar”.

Mauricio Novelli en una imagen sin datar. NW

De acuerdo con análisis realizados por La Nación sobre el material de sus dispositivos electrónicos, que fue recuperado por peritos oficiales de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), Novelli mediaba con empresarios privados para dar luz verde a ciertos proyectos en el país, conseguir exenciones impositivas o incluso diseñar marcos normativos. Todo a cambio de pagos millonarios en criptomonedas. También intentó monetizar la imagen de Milei como marca comercial. El borrador de un acuerdo con la firma ICV Advisors proyectaba hacer remeras, gorros y bebidas energizantes vinculadas al jefe de Estado y hasta una moneda conmemorativa de oro con la inscripción “Viva la Libertad Carajo”.

Si bien resta probar que las gestiones de Novelli fueran efectivamente validadas por el presidente argentino, hay indicios que evidencian cierta simetría entre las conversaciones filtradas y actos concretos. Por ejemplo, el presidente nombró como asesor en materia cripto a Hayden Davies y publicó en redes sociales una selfie junto con él, tal como había acordado Novelli con el estadounidense.

La vasta cartera de proyectos que tenía entre manos Novelli empezó a truncarse el 14 de febrero de 2025, el día en que el presidente publicó en su cuenta oficial de X un mensaje promocionando la criptomoneda $Libra, que entonces escaló un pico violento de valorización y se desplomó luego, dejando un tendal de damnificados y unos pocos grandes ganadores con acceso a información privilegiada. A partir de la investigación judicial abierta, los peritos encontraron en el teléfono de Novelli un presunto acuerdo por cinco millones de dólares por el apoyo de Milei al proyecto y también decenas de llamadas entre ellos el día del lanzamiento de la criptomoneda. Milei, antes de ser presidente, ya había ofrecido su apoyo a otras dos monedas en las cuales Novelli estuvo involucrado, según pudo reconstruir la comisión que se creó en la Cámara de Diputados para investigar el escándalo.

Días antes de la promoción presidencial de $Libra, Mauricio Novelli se relamía con el dinero que esperaba cobrar. Los registros de su móvil muestran que el 29 de enero de 2025, dentro de la Casa de Gobierno a la que había llegado para tener reuniones, averiguaba por un auto BMW modelo 240 que quería pagar “en cash” para evitar el radar del fisco. Relojes Rolex, terrenos en barrios exclusivos, propiedades. De acuerdo con documentos publicados en La Nación, el impulso de consumo desbocado le duró varios días en los que también buscó reservar mesa en boliches y contratar doce prostitutas para celebrar el “deal” que tenía entre manos. “Pienso gastar”, avisaba.

Para gran parte del ecosistema cripto, Novelli era hasta entonces un perfecto desconocido. “La gente que vende ‘academias de trading’ no es percibida como gente seria por parte de quienes nos dedicamos más al desarrollo de software”, detalla Santiago Siri, referente argentino en tecnología y criptomonedas. Del mismo modo, el evento Tech Forum que organizó en noviembre de 2024 junto a Manuel Terrones Godoy, en el que participó el presidente y asistió a reuniones privadas gestionadas por Novelli previo cobro de una tarifa, no era reconocido como un evento de la industria.

Según datos publicados en su perfil de LinkedIn, Novelli estudió la licenciatura en comercialización en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) entre 2014 y 2018, e hizo un máster en investigación de marketing en Universitá Bocconi, una universidad de Italia. Entre 2015 y 2019 tuvo trabajos en el Banco Galicia y en el Banco BBVA. Luego se lanzó a emprender y, junto a su socio Jeremías José Walsh, fundó N&W Professional Traders, un instituto dedicado a capacitar usuarios para operar en la Bolsa de Estados Unidos y con criptomonedas, según la presentación de su web, que continúa activa y con una foto de Javier Milei con la banda presidencial cruzando su pecho en la sección de “reconocidos profesores”. De hecho, uno de los grandes asuntos que debe resolver la Justicia es si Milei continuó recibiendo su pago mensual de la academia una vez convertido en presidente, como se presume de los archivos filtrados.

“Mauricio Novelli es uno de los tantos arribistas que vio en Javier Milei una posibilidad de negocios. Para eso, primero, se ocupó de conquistar a Karina, que era y sigue siendo el primer anillo de acceso a quien hoy es presidente de la Argentina”, dice Victoria De Masi, autora de la biografía Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana (Sudamericana). De hecho, sus frecuentes ingresos a la Casa Rosada están autorizados por la Secretaría General de Presidencia, el despacho de Karina.

La periodista considera que la figura de Novelli refuerza la idea de que los hermanos Milei nunca le sueltan la mano a quienes lo ayudaron. Aun acorralado por la investigación de $Libra, el presidente jamás se refirió a Novelli en términos negativos. Y también cree que su perfil no habla solo de sí mismo sino de una generación: “Novelli, 30 años, un emprendedor que se presenta como empresario, un criptobro que montó una escuela virtual en un monoambiente”, lo caracteriza. “Novelli no es muy diferente a muchos varones jóvenes que hacen dinero en la virtualidad. La materialización de ese dinero está en el auto, en el Rolex, en la oficina que alquilan, en las mesas que pagan en discos o restoranes. Terminan siendo operadores financieros que conectan personas de poder con el poder real, y que están muy por fuera del sistema laboral que conocemos”, apunta.

Si bien toda la información del móvil de Novelli consta en la causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano, en más de un año de investigación los involucrados no han sido ni siquiera llamados a declarar. Los elementos tomaron estado público gracias al periodismo local, que tuvo acceso a los materiales peritados. En este marco, Novelli solicitó este jueves la “nulidad absoluta” de la pericia realizada sobre sus dispositivos, alegando accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias irregulares de sus documentos. Taiano, sin embargo, ya había aclarado en un comunicado que el peritaje había sido elevado a la fiscalía y quedado a disposición de las partes con anterioridad a la difusión pública de la documentación, por lo que aseguró que la investigación continuaba sin alteraciones.