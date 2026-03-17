La oposición en Argentina acusa a la Justicia de “posible encubrimiento” a Milei en el caso $Libra

Las sospechas de corrupción empiezan a cercar a un gobierno que erigió su narrativa y su legitimidad en torno a la transparencia y el fin de los beneficios de “la casta”. En los últimos días, la filtración de documentación de la causa que investiga el posible fraude transnacional de la criptomoneda $Libra expuso nuevos elementos que comprometen al presidente Javier Milei, al registrar numerosas llamadas con los impulsores del proyecto e incluso el borrador de un supuesto contrato por el que habría cobrado cinco millones de dólares. La estrategia del Gobierno fue, hasta ahora, permanecer en silencio, algo que le ha facilitado la Justicia, que en más de un año no ha llamado siquiera a declarar a testigos ni a denunciados.

En este marco, diputados opositores que integraron la comisión investigadora que funcionó hasta noviembre pasado anunciaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal para que sea relevado del caso. Le atribuyen los delitos de entorpecimiento de la investigación y posible encubrimiento de los hechos denunciados.

“Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario y una clara malversación de la investidura presidencial. El caso $Libra tuvo como protagonista y partícipe más que necesario al presidente de la Nación”, acusó el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presidente de la comisión investigadora, que cerró su labor sin poder motorizar medidas de peso. Hay una limitante de número: la propuesta de iniciar un juicio político a Milei para evaluar su eventual “mal desempeño”, por ejemplo, no contaría con los avales necesarios tras el fortalecimiento de la posición de la ultraderecha en las últimas elecciones.

“La causa se sigue instruyendo, estamos haciendo medidas de prueba”, había detallado Taiano a EL PAÍS el 14 de febrero pasado, cuando se cumplió el aniversario del hecho. El fiscal ya había recibido por entonces un pedido de apartamiento por supuesta falta de objetividad, que sin embargo fue desestimado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El pedido de que sea reemplazado en la causa vuelve a tomar impulso ahora, luego de que los medios periodísticos locales sacaran a la luz documentación que consta en la causa desde hace meses, que resulta muy comprometedora para el presidente Milei y su hermana, Karina, y que hasta ahora no ha motivado acciones concretas de parte de los funcionarios judiciales.

Investigaciones periodísticas y silencio oficial

En las últimas horas, notas periodísticas de diversos medios argentinos revelaron que hubo contactos entre el presidente Milei y el lobista Mauricio Novelli inmediatamente antes y después del lanzamiento de la criptomoneda $Libra, que fue promocionada en ese mismo momento por el presidente en su cuenta de X, el viernes 14 de febrero de 2025. El impulso que le dio el presidente a ese instrumento naciente —incluyendo en su mensaje el número de contrato para hallarlo en billeteras digitales y acceder a su compra— provocó que una gran cantidad de personas invirtieran en la moneda, que escaló un pico violento de valorización y se desplomó luego, dejando un tendal de damnificados y unos pocos grandes ganadores con acceso a información privilegiada.

Los nuevos elementos se desprenden del peritaje judicial, que todavía no fue completamente analizado y podría arrojar nuevas revelaciones. El supuesto contrato por cinco millones de dólares que habría cobrado Milei se encontraba entre las notas de Novelli y había sido eliminado, pero los investigadores lo lograron recuperar. Aunque no hay pruebas por ahora de que el supuesto acuerdo fuese validado por el Gobierno, la cifra coincide con el volumen de transferencias a través de billeteras digitales detectadas por expertos informáticos. En el material filtrado también hay un mensaje que le envía Novelli a un amigo: “Cerré deal tremendo”, le dice, explicando los motivos por los que quería ir a un boliche a festejar.

“De versiones, notas o análisis periodísticos no hablamos nunca. Es una parte del expediente que está viciada de nulidad”, dijo, como única respuesta frente a las revelaciones, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entrevistado en el canal La Nación+ el domingo. “La Justicia tiene que seguir investigando, como lo está haciendo”, afirmó, pero descartó que de esa investigación surjan pruebas contra el Presidente y su hermana: “Los conozco hace años, somos íntegros”.

Desde España, Milei se refirió al tema solo lateralmente. “Argentina es un país muy especial. Ustedes dejan en evidencia un entramado corrupto, y salen los periodistas corruptos a defender a los corruptos”, dijo desde el atril del Madrid Economic Fórum, evento que cerró en la capital española este sábado. Es una postura habitual del Gobierno, que frente a acusaciones se presenta como víctima de operaciones de actores a los que les habría hecho perder privilegios. Ya en Argentina, este lunes evadió el tema por completo y dio una conferencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba en la que se concentró en los aspectos más técnicos de su gestión económica. Sus mensajes en redes, sin embargo, evidencian que el presidente ultra está pendiente de los coletazos que puede traer esta nueva situación. “No se dejen psicopatear por los diarios”, retuiteó.

Pese a lo impactante de las revelaciones periodísticas, hasta el momento la Justicia no ha tomado nuevas acciones. “Hay un acuerdo tácito entre los jueces y los fiscales para no investigarlo. Tiene que ver con lógicas de impunidad muy instaladas en Argentina que evitan que presidentes en funciones sean condenados”, apunta Pedro Biscay, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Otras causas y polémicas

La causa $Libra es la que más de lleno impacta al Presidente, por estar involucrado como uno de los actores principales. Sin embargo, no es la única que salpica al Gobierno libertario. Seis ex altos cargos de Milei fueron procesados en febrero por sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los hechos salieron a la luz en agosto del año pasado, a partir de la filtración de audios en los que el exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, dejaba expuesta una trama de recaudación de sobornos en las compras de medicamentos y que, según sus dichos, generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. En las grabaciones, el entonces funcionario involucraba directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: los proveedores de las licitaciones amañadas pagaban sobornos del 8%, decía, y el 3% iba a parar a los bolsillos de la hermana del presidente.

En la última semana también quedó en foco el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien subió al avión presidencial a su esposa para que lo acompañe en la gira del presidente por Estados Unidos. Bettina Angeletti, quien no tiene ninguna responsabilidad dentro del Gobierno, se sumó por “deseo” de su marido, quien dijo que quería que lo acompañara mientras él se “deslomaba” trabajando en Nueva York, expresiones por las que luego pidió disculpas. En la misma semana también se conoció un video de Adorni abordando un avión privado junto a su familia y un amigo, prontos a despegar para pasar unos días en Punta del Este. Un traslado muy costoso que no sería consistente con sus ingresos regulares ni con su patrimonio.

“Cada vez que se cometa un error nos sentaremos, lo explicaremos y pediremos las disculpas del caso, porque no somos dioses, somos humanos”, destacó en LA NACIÓN+ Adorni, hombre de confianza de la dupla Milei. La pregunta es cuántos “errores” son admisibles.