Exhibición aérea en Buenos Aires por los cien años del Plus Ultra, viaje pionero sobre el Atlántico Sur

Helicópteros colibríes españoles realizan piruetas acrobáticas sobre el Río de la Plata, donde amerizó el primer hidroavión en cruzar el Atlántico

El 10 de febrero de 1926, cerca de 300.000 personas se acercaron hasta la orilla del Río de la Plata, en Buenos Aires, para dar la bienvenida al Plus Ultra, el hidroavión español que protagonizó el primer vuelo completo sobre el Atlántico Sur. Sus tripulantes, que habían partido desde Palos de la Frontera el 22 de enero, realizaron entonces tres sobrevuelos sobre la ciudad y amerizaron en el río como héroes. La multitud los recibió con vítores y los acompañó hasta la Casa Rosada, donde los esperaba el presidente, Marcelo Torcuato de Alvear. Un siglo después, en conmemoración de esa gesta aérea, cinco helicópteros militares españoles realizaron este miércoles cruces milimétricos, roturas explosivas, descensos en picado, tornillos y otras piruetas entre aplausos de amantes de la aviación y curiosos.

La exhibición estaba anunciada para las 10.30 de Argentina y los espectadores oteaban el horizonte con impaciencia. Durante media hora, las únicas aeronaves que se vieron eran las que estaban a punto de aterrizar en el cercano Aeroparque Jorge Newbery y las ráfagas de viento generaban algunas dudas sobre si iba a ser posible realizar el show. Todo cambió cuando, pasadas las 11.00, aparecieron tres aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aérea Argentina. Realizaron varios vuelos rasantes antes de dar paso a los helicópteros colibrí de la Patrulla Aspa del Ejército del Aire y el Espacio de España.

El espectáculo aéreo conmemora al Plus Ultra, el hidroavión español que protagonizó el primer vuelo completo sobre el Atlántico Sur. Luciano Gonzalez (Anadolu via Getty Images) En la exhibición participaron helicópteros colibrí de la Patrulla Aspa del Ejército del Aire y el Espacio de España. Luciano Gonzalez (Anadolu via Getty Images) Los helicópteros se acercaron en formación hasta pocos metros de la orilla, antes de romper filas y comenzar un show acrobático. JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) La Patrulla ASPA realiza una exhibición para conmemorarlos 100 años del vuelo del hidroavión español Plus Ultra. JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) Helicópteros Eurocopter EC120 Colibrí de España, junto a la Escuadrilla Histórica B-45 Mentor de Argentina. JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE) Asistentes al desfile aéreo del Ejército del Aire y el Espacio de España. JUAN IGNACIO RONCORONI (EFE)

Los helicópteros se acercaron en formación hasta pocos metros de la orilla, antes de romper filas y comenzar un show acrobático en el que se los vio danzar en parejas, cruzarse peligrosamente cerca, dar vueltas sobre sí mismos, dibujar una ballesta sobre el cielo de Buenos Aires y usar las luces a modo de saludo hacia los espectadores, que seguían cada movimiento con teléfonos y cámaras en mano. Estelas de humo con los colores de las banderas de España, primero, y con los de Argentina, después, marcaron el punto final del espectáculo áereo.

En 1926, Buenos Aires fue el destino final de una travesía aérea que tuvo seis escalas: Las Palmas de Gran Canaria, Cabo Verde, Fernando de Noronha, Recife, Río de Janeiro y Montevideo. El Plus Ultra era un hidroavión Dornier Wal bimotor que fue modificado para aumentar su potencia con dos motores de 450 caballos.

Los portugueses Gago Coutinho y Sacadura Cabral cruzaron el Atlántico en 1922, con motivo del centenario de la independencia de Brasil. Pero aquella travesía se vio lastrada por numerosos incidentes, que obligaron a cambiar tres veces de aeronave. La gesta española fue cruzar el océano en un solo avión y mucho más rápido. El Plus Ultra recorrió los 10.270 kilómetros de punta a punta. Lo hizo en 59 horas y 40 minutos de vuelo, a una velocidad media de 172 kilómetros por hora, cinco veces menos que el promedio actual.

Al frente de la aeronave estaba el piloto Ramón Franco Bahamonde, comandante de 29 años y hermano menor del futuro dictador español, que militó por un tiempo en las filas republicanas. Su copiloto era el capitán Julio Ruiz de Alda, y completaban la tripulación el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada. Se convirtieron en héroes en España y también en Argentina, donde Carlos Gardel dedicó un tango a la hazaña, La gloria del águila: “El rey del aire, tendió sus alas/ Y fue radiando como el sol, que al mundo baña /Con la proeza de cuatro hispanos / que son un timbre más de gloria para España.”

​​Tras completar el viaje, el hidroavión no regresó a su país de origen. Como gesto diplomático y de amistad entre los dos países, el rey Alfonso XIII dispuso su donación a Argentina. Funcionó unos años como avión correo de la Armada y desde 1936 forma parte del patrimonio del Museo Enrique Udaondo de la ciudad de Luján, donde se puede visitar.

Los actos de conmemoración por el centenario de ese vuelo pionero se han extendido en la última semana por Brasil, Uruguay y Argentina, los tres países por los que pasó el Plus Ultra. La comitiva militar española destaca que los aviadores homenajeados rompieron límites y su espíritu audaz fue y será un ejemplo para las siguientes generaciones.