El viaje a la Luna del Artemis 2, en imágenes

16 fotosExploración espacialEl viaje a la Luna del Artemis 2, en imágenesEs la misión tripulada que más lejos ha llegado en el espacio El País07 abr 2026 - 05:59CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, tomó esta fotografía de la Tierra desde la ventana de la nave espacial Orion el 2 de abril de 2026, después de completar la maniobra de inyección translunar.Reid Wiseman (NASA)La nave Orion en el espacio fotografiada con una cámara montada en una de sus alas de paneles solares durante una inspección externa de rutina de la nave espacial en el segundo día de la misión Artemis II, el 3 de abril. NASAJeremy Hansen, especialista de la misión Artemis II y astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), disfruta de un afeitado dentro de la nave espacial Orion durante el quinto día de vuelo, antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.NASAAntes de irse a dormir en el quinto día de vuelo, la tripulación de Artemis II tomó una foto de la Luna, mientras se acercaba por la ventana de la nave espacial Orion. NASAEn esta fotografía, tomada por un miembro de la tripulación de Artemis II a través de la ventana de la nave espacial Orion el tercer día de la misión, se ilumina una pequeña porción de la Tierra contra la oscuridad del espacio. NASALa astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, vista aquí en el cuarto día de la misión, preparándose para las actividades de sobrevuelo lunar después de completar un ejercicio aeróbico en el dispositivo de volante de inercia. NASAEl astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, contemplando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna.NASALa astronauta de la NASA Christina Koch es iluminada por una pantalla dentro de la oscura nave espacial Orion durante el tercer día de la misión Artemis II de la agencia. A la derecha del centro de la imagen, se ve al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen de perfil, asomándose por una de las ventanas de Orion. Las luces están apagadas para evitar reflejos en las ventanas. NASAVista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orión tras completar la maniobra de inyección translunar, el 2 de abril de 2026.NASALa tripulación de Artemis II se dirige a la Luna en el segundo día de vuelo de la misión. Esta foto muestra la nave espacial Orion con la Luna al fondo, captada por una cámara ubicada en la punta de uno de sus paneles solares. NASAEl comandante de la misión Artemis II y astronauta de la NASA, Reid Wiseman, observa la Luna a través de una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.NASALos sacos de dormir de los miembros de la tripulación de Artemis II están iluminados dentro de la nave espacial Orion en el quinto día de vuelo de la misión, antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.NASALa astronauta de la NASA y especialista de la misión Artemis II, Christina Koch, mira por una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, contemplando la Tierra, mientras la tripulación viaja hacia la Luna.NASAUna vista de la Tierra a contraluz tomada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las ventanas de la nave espacial Orión después de completar la maniobra de inyección translunar el 2 de abril de 2026.NASAEl astronauta Jeremy Hansen mira por la ventana de la nave espacial Orion durante el tercer día de la misión Artemis II de la NASA. Los controles sobre los asientos del comandante y el piloto están iluminados en primer plano, pero la cabina permanece oscura para evitar reflejos innecesarios en las ventanas.NASAEn esta vista de la Luna, la cara visible (el hemisferio que vemos desde la Tierra) es visible en la mitad superior del disco lunar. Se identifica por las manchas oscuras. Se trata de antiguas coladas de lava de una época temprana en la historia de la Luna, cuando esta era volcánicamente activa. El gran cráter que aparece debajo de las coladas de lava, oscuro en el centro, es la cuenca Orientale, un cráter de casi 965 kilómetros de ancho que se extiende entre las caras visible y oculta de la Luna, y que es parcialmente visible desde la Tierra en el borde lunar. En esta imagen, tenemos una vista completa del cráter. Todo lo que se encuentra debajo del cráter es la cara oculta, el hemisferio que no podemos ver desde la Tierra porque la Luna rota sobre su eje a la misma velocidad que orbita a nuestro alrededor. NASA