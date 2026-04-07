El viaje a la Luna del Artemis 2, en imágenes

En esta vista de la Luna, la cara visible (el hemisferio que vemos desde la Tierra) es visible en la mitad superior del disco lunar. Se identifica por las manchas oscuras. Se trata de antiguas coladas de lava de una época temprana en la historia de la Luna, cuando esta era volcánicamente activa. El gran cráter que aparece debajo de las coladas de lava, oscuro en el centro, es la cuenca Orientale, un cráter de casi 965 kilómetros de ancho que se extiende entre las caras visible y oculta de la Luna, y que es parcialmente visible desde la Tierra en el borde lunar. En esta imagen, tenemos una vista completa del cráter. Todo lo que se encuentra debajo del cráter es la cara oculta, el hemisferio que no podemos ver desde la Tierra porque la Luna rota sobre su eje a la misma velocidad que orbita a nuestro alrededor.

NASA