EL PAÍS lleva 10 días reporteando en Cuba en unas semanas de infarto para la isla. En este tiempo, se ha producido un apagón general, llegó un convoy de ayuda humanitaria con 30 toneladas de medicinas y útiles y hasta le fue entregada un AKM de combate al mítico cantautor Silvio Rodríguez. Todo esto en medio de unas tensionantes y herméticas conversaciones entre La Habana y Washington con rumores de todo tipo. Desde un posible derrocamiento del Gobierno hasta el extremo de una posible intervención militar.

La situación energética es crítica. Cuba no recibe petróleo desde hace 3 meses, después de que el 29 de enero, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva para aplicar aranceles a los países que exporten combustible a La Habana. La soberanía energética a través de paneles fotovoltaicos es una carrera contracorriente en un momento complejísimo.

La subida de tono de Trump agrava una crisis imposible que se viene arrastrando en los últimos años y para lo que no hay un solo culpable. Analistas, los propios cubano, apuntan tanto al embargo económico y energético de Estados Unidos como a la gestión durante años del Gobierno como los motivos de la decadencia del país

El impacto se siente en cada uno de los ámbitos de la vida del cubano y del sistema. Cortes energéticos de hasta 30 horas, 20 días sin que llegue el agua a los grifos, escasez en el sistema de salud, limitaciones en el transporte…

En esta cobertura hemos asistido a actos oficiales, hospitales y algunos de los más de 10.000 negocios privados, conocidos en el país como Mipymes. Pero, sobre todo, hemos conversado con los cubanos, quienes se las ingenian para salir adelante, ya sea vendiendo medicamentos en La Habana Vieja o adaptando sus coches con carbón para poder seguir circulando. Hemos conocido el testimonio de ciudadanos agotados por la situación económica, muy críticos con el Gobierno y también con los más fieles defensores de la soberanía de la isla y la Revolución. Todos coinciden en algo: necesitan soluciones urgentes.

Para resolver una crisis que ya no niega ni siquiera el Gobierno, el Ejecutivo ha adoptado medidas de apertura económica para empresas privadas, además de incentivos para cubanos en el exterior. Una estrategia clave para llegar a un punto de entendimiento con Washington, mientras sigue impulsando la extracción de petróleo cubano para ser autosuficientes.

Pero el presente acecha. Y Cuba está en una encrucijada que despierta muchas preguntas. ¿Hasta cuándo es sostenible la situación actual? ¿Aumentará la presión externa o se alcanzará un deshielo entre ambos países vecinos? Las próximas semanas serán claves.