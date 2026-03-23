Videoanálisis | Crece la incertidumbre en Cuba ante la presión de Estados Unidos

La isla, con una ya debilitada situación social y económica, lleva 3 meses sin recibir ni una sola gota de petróleo y haciendo malabares con la producción propia

Cuba sufrió este sábado en un nuevo apagón general que dejó sin luz a prácticamente toda la isla. Es el segundo en una semana y el séptimo en año y medio. Este se produce, además, en uno de los momentos más críticos del país. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, reconoció estar en negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber impuesto a finales de enero un embargo energético, en el que amenazó con aranceles a todo aquel que venda combustible a La Habana.

La isla, con una ya debilitada situación social y económica, lleva 3 meses sin recibir ni una sola gota de petróleo y haciendo malabares con la producción propia y la energía que producen los paneles solares del país. Esta es la subida de tono de un embargo económico que tiene más de 60 años de historia.