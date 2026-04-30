Videoanálisis | El centro se divide entre los extremos

La mayoría de los miembros de la desmantelada Coalición Centro Esperanza, que respaldó a Sergio Fajardo en 2022, han acabado en las dos orillas de la polarización

La carrera presidencial ha reventado las costuras del llamado centro político en Colombia, o al menos de la alianza que hace cuatro años lo representaba. La mayoría de los miembros de la fallida Coalición Centro Esperanza, que respaldó a Sergio Fajardo en las elecciones del 2022, ha acabado esta campaña en una de las dos orillas de la polarización. Contrastar las fotos de los dos momentos es impactante.

Con la excepción de Jorge Enrique Robledo, que sigue al lado de Fajardo en el partido Dignidad y Compromiso, los demás miembros de la desmantelada coalición han acabado en esta campaña o bien del lado de la izquierda, con el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, o bien del de la derecha, con la senadora uribista Paloma Valencia.

Carlos Amaya, el gobernador de Boyacá, uno de los arquitectos originales de Centro Esperanza, llegó este miércoles a la campaña de la izquierda de la mano de su partido, la Alianza Verde. En esas mismas toldas ya había aterrizado el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, de origen liberal, con su partido En Marcha.

En la otra orilla, la de Paloma Valencia, ya está el Nuevo Liberalismo de Juan Manuel Galán, quien honra así el compromiso de apoyarla después de participar en la Gran Consulta que reunía a fuerzas de derecha y centro derecha. El otro de los precandidatos de aquella coalición, el exministro de Salud Alejandro Gaviria, ocupó la cartera de Educación en el arranque del Gobierno de Gustavo Petro, pero ahora es uno de sus mayores críticos. Aunque no ha llegado a anunciar una adhesión formal, ha tenido guiños con Juan Daniel Oviedo, la formula vicepresidencial de Valencia.