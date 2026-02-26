La ICARRD+20 llama a avanzar en reforma agraria y el fortalecimiento del sector agropecuario en Colombia

Uno de los elementos centrales que Colombia presenta en la ICARRD+20 es que la reforma agraria no es una política coyuntural, sino una arquitectura de largo plazo.

En el marco de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la cual se lleva a cabo estos días y hasta el sábado 28 de febrero en Cartagena de Indias, organismos internacionales, especialistas y gobiernos instan a retomar la tierra como uno de los temas primordiales del debate global

Pese a que en años recientes los grandes tópicos de las agendas internacionales han girado en torno a la seguridad, la tecnología o las dinámicas geopolíticas, las crisis de mayor impacto arrojan de nueva cuenta una luz sobre la urgente necesidad de abordar la tierra como un elemento clave de nuestro tiempo.

Expertos y organismos coinciden en que desafíos y problemáticas como la crisis alimentaria, la transición energética, incluso la migración forzada o el calentamiento global no tendrán salida, de no traer de nueva cuenta la tierra a la mesa de debate.

En este orden de ideas es que en estos momentos se llevan a cabo distintas plenarias, discusiones, así como sendas conferencias sobre justicia agraria, ambiental y climática con un enfoque territorial, en el marco de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), llevada a cabo desde el martes 24 y hasta el sábado 28 de febrero de este 2025 en Cartagena de Indias, en Colombia, bajo una misma premisa: la gobernanza de la tierra es fundamental para la estabilidad global.

A dos décadas de distancia de su primera emisión, la edición de este año busca promover acciones concretas para enfrentar los desafíos estructurales que limitan el desarrollo rural, el acceso equitativo a la tierra, la transformación de los sistemas agroalimentarios y la adaptación al cambio climático, entre otros temas de vital relevancia, en un espacio dinámico que se proyecta como una plataforma para intercambiar experiencias, reforzar la cooperación internacional e impulsar soluciones basadas en derechos, equidad y sostenibilidad ambiental.

La ICARRD+20 busca evaluar qué ocurrió en los últimos 20 años desde la primera conferencia internacional y, sobre todo, qué debe cambiar para que la gobernanza global de la tierra sea coherente con las crisis actuales. Yefferson Murcia

De acuerdo con los organizadores del encuentro (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el ministerio de Agricultura de Colombia), la tierra, cuando integra un correcto ordenamiento alrededor del agua, protección de suelos y territorialidades colectivas, se convierte en una herramienta concreta de acción climática y de defensa del medio ambiente.

Al respecto, Martha Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura de Colombia, aseguró que este encuentro que lleva cerca de dos años de estarse construyendo, contribuye a trazar una ruta sólida que permita fortalecer los sistemas agroalimentarios y garantizar el abastecimiento, especialmente en localidades que actualmente atraviesan por una crisis como lo es el caso de Córdoba, con más de 40.000 productores y productoras afectadas, pescadores, campesinos, ganaderos, afectados.

“Aquí en Cartagena, los pescadores y los agricultores están en el centro del desarrollo urbano, y lo que permitimos hacer con la alcaldía es decirle a las ciudades que sí se puede integrar la agricultura dentro de ellas”: Martha Liliana Carvajalino, ministra de Agricultura de Colombia. Cortesía.

“Es nada más y nada menos la crisis climática puesta y contrastando con lo que hemos hecho mal; hemos desecado las ciénagas, hemos secado al río, ocupamos mal el territorio… Para estas 110.000 hectáreas agropecuarias de Córdoba, para estas 40.000 familias. El día de ayer se reunió el consejo de ministros en el centro de Córdoba, y con el presidente Gustavo Petro firmamos cinco decretos, dos de ellos de agricultura: el decreto 175 en el marco de la emergencia, que permite alivios financieros para poder recuperar esa cartera de todos nuestros productores”, detalló la ministra durante la jornada inaugural de la ICARRD+20.

La ICARRD+20 plantea que la reforma agraria es una herramienta concreta para enfrentar las crisis estructurales del siglo XXI. Yefferson Murcia

Para los siguientes días de plenarias, el programa de la ICARRD+20 contempla discusiones, simposios y charlas que toquen puntos vitales, tales como la planificación de tierras, la protección de áreas estratégicas y la garantía de que la función social y ecológica de la propiedad sea hoy por hoy un principio básico.

En este contexto, cabe destacar que actualmente en Colombia, el avance de la reforma agraria y el fortalecimiento del sector agropecuario ha permitido registrar niveles históricos de abastecimiento en 2025, con promedios cercanos a 628 mil toneladas mensuales. Asimismo, el sector agropecuario ha registrado un crecimiento de 8% en 2024, su mayor registro en 46 años, como reflejo de que el acceso a las tierras, créditos y a la tecnología para pequeños y medianos productores puede fortalecer la seguridad alimentaria y genera un dinamismo económico evidente, especialmente en un entorno de colaboración mutua.

La ministra Martha Liliana Carvajalino recalcó que desde el día uno de la emergencia en Córdoba, entró el Banco Agrario a refinanciar los créditos de pequeños productores y productores de bajos ingresos. “Es el Banco Agrario, el que le coloca a los pequeños productores; el 95% de la cartera de pequeños productores está en el banco agrario. Entramos al tema de financiamiento agropecuario, para que quienes perdieron sus cultivos y hoy no tienen con qué pagarle al banco, restructure en el crédito, pero vamos a sacar también un crédito muy barato para la recuperación económica, y que estos campesinos y ganaderos que perdieron su producción de pequeños y bajos ingresos, puedan tener una tasa muy bajita, un crédito muy barato”.

Para consultar la programación completa y detallada de la ICARRD+20 se puede consultar su página oficial, a través del siguiente enlace: AQUÍ.