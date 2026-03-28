Las protestas del movimiento ‘No Kings’, en imágenes

11 fotosProtestas en Estados UnidosLas protestas del movimiento ‘No Kings’, en imágenes Cientos de miles de ciudadanos recorren las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para expresar su rechazo a los excesos del presidente TrumpEl PaísChicago - 28 mar 2026 - 23:17CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosManifestantes contra las políticas del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en Portland, Oregón, el 28 de marzo.John Rudoff (REUTERS)Más de 3.000 manifestaciones han recorrido las calles este sábado por el descontento con las políticas de la Administración Trump. Tim Evans (REUTERS)La protesta es impulsadas por el movimiento 'No Kings' (Sin Reyes), que alude a que el país no es una monarquía. Jose Luis Magana (AP)Las deportaciones masivas, allanamientos de viviendas sin orden judicial, detención de menores, han desatado una ola de indignación por todo el país.Tom Baker (AP)La protesta convocada por organizaciones progresistas, civiles y sindicales, busca superar el récord y sumar aún a más ciudadanos. Manifestantes cruzan el puente Frederick Douglass en Washington.Tom Brenner (AP)Un manifestante lleva una máscara con el rostro del presidente Donald Trump durante la protesta en Nueva York.Eduardo Munoz (REUTERS)La movilización de este sábado es la tercera gran marcha multitudinaria de este movimiento de resistencia política. Manifestación en Denver, Colorado.Cheney Orr (REUTERS)Manifestación en Nueva York.Adam Gray (AP)Manifestantes se reunen en Boston, Massachusetts.Brian Snyder (REUTERS)El actor Robert De Niro, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, el reverendo Al Sharpton y Jumaane Williams, defensor del pueblo de la ciudad de Nueva York durante la protesta. Eduardo Munoz (REUTERS)Concentración de manifestantes frente al monumento a Lincoln, en Washington, este sábado. Tom Brenner (AP)