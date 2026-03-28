Las protestas ‘No Kings’ contra Trump del 28 de marzo en Estados Unidos: lo que hay que saber

Con más de 3.000 eventos planeados en todo EE UU, se estima que podría ser el día con mayor número de manifestaciones políticas nacionales en la historia del país

El movimiento No Kings (No a los reyes) se prepara para una nueva jornada nacional de protestas este 28 de marzo, con más de 3.000 eventos programados en todo Estados Unidos y la expectativa de reunir a millones de personas en lo que podría convertirse en uno de los mayores días de movilización política en la historia del país. Impulsado por organizaciones progresistas, sindicatos y grupos de derechos civiles, el movimiento ha crecido desde sus primeras manifestaciones en 2025 hasta consolidarse como una de las principales expresiones de oposición a la Administración del presidente Donald Trump.

Las manifestaciones llegan en un momento duro para la Administración. El presidente tiene sus cifras de aprobación más bajas de sus dos presidencias, según recientes encuestas, además de que aumentan las críticas bipartidistas de su ofensiva contra Irán. Asimismo, suceden en un año en el que se realizarán las elecciones de medio mandato, en las cuales los demócratas buscan ganar terreno en el Senado.

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, declaró sobre las protestas que “los únicos a quienes les importan estas sesiones de terapia contra Trump son los periodistas a quienes se les paga por cubrirlas”.

¿Qué es el movimiento No Kings?

No Kings es una iniciativa que surge como respuesta a lo que sus organizadores describen como tendencias autoritarias en el Gobierno de EE UU. Desde su origen, el movimiento ha defendido la idea central de que en su país no existen reyes. “Estados Unidos no pertenece a los hombres fuertes, a los multimillonarios codiciosos ni a quienes gobiernan mediante el miedo. Nos pertenece a nosotros, el pueblo”, afirman los organizadores.

El movimiento está impulsado por grupos como Indivisible, organizaciones progresistas, sindicatos y colectivos de derechos civiles que han coordinado protestas a nivel nacional desde 2025.

¿Cuándo y dónde serán las protestas del 28 de marzo?

Las movilizaciones están programadas en los 50 Estados, con miles de eventos tanto en grandes ciudades como en zonas rurales y suburbanas. De hecho, los organizadores han señalado que “se planean más de 3.000 eventos locales” para el sábado.

Uno de los eventos principales tendrá lugar en St. Paul, Minnesota, Estado que se ha convertido en un punto central del movimiento tras los operativos migratorios que se llevaron a cabo desde inicios de este año, en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses, provocando protestas, tensiones con autoridades locales y una fuerte reacción pública.

Mientras, en Washington, D. C., la marcha comenzará a las 10.00 am hora local y recorrerá puntos emblemáticos como el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington, antes de culminar en un mitin programado entre 1.30 pm y 4.00 pm.

El sitio oficial de No Kings tiene un mapa donde las personas pueden encontrar su evento más cercano.

¿Por qué protestan los manifestantes?

Las protestas están motivadas por preocupaciones económicas y conflictos internacionales, como la reciente ofensiva que inició la Administración de Trump en contra de Irán. Los organizadores también critican directamente las acciones del Gobierno en materia migratoria, señalando que “su Administración está enviando agentes enmascarados a nuestras calles, aterrorizando a nuestras comunidades”, y que “están persiguiendo a familias inmigrantes, realizando perfiles discriminatorios, arrestando y deteniendo a personas sin órdenes judiciales”.

¿Cuántas personas podrían participar?

Con cada manifestación, el movimiento ha atraído una mayor cantidad de personas. Más de 5 millones de personas participaron en junio de 2025 y 7 millones en octubre del mismo año, según los organizadores. Para esta nueva jornada, algunas estimaciones señalan que el 28 de marzo podría convertirse en el día con mayor número de manifestaciones políticas nacionales de la historia.

¿Qué derechos tienen los manifestantes?

Organizaciones como la ACLU recuerdan que los manifestantes tienen derechos protegidos por la Constitución, aunque con ciertas limitaciones. Entre ellos está la posibilidad de “expresarse en ‘espacios públicos tradicionales’ como calles, aceras, parques y plazas, siempre y cuando no se bloquee el paso”.

También está permitido manifestarse en propiedad privada, siempre que se cuente con autorización del dueño, y la policía no puede restringir el contenido del mensaje en función de su postura. Además, los participantes pueden fotografiar “cualquier cosa que se vea a simple vista, incluidos los edificios federales y la policía, siempre y cuando la persona esté legalmente en un espacio público”.

En el caso de enfrentamientos o tensiones, las autoridades pueden intervenir para mantener el orden. Según la ACLU, “la policía puede separar a los manifestantes y a los contramanifestantes, pero ‘debería permitir que se vean y se oigan entre sí”, lo que busca equilibrar la seguridad con el derecho a la libre expresión. Estas reglas aplican tanto a manifestantes como a contraprotestantes y forman parte del marco legal que regula las protestas públicas en Estados Unidos.