Trump lanza a la arena política al ‘youtuber’ y boxeador Jake Paul: “Tienes mi total y completo apoyo”

Jake Paul, celebridad de internet famoso por sus videos virales en YouTube e incursionar en el boxeo profesional, es la última figura pública estadounidense en engrosar la lista de influencers MAGA. Durante un rally frente a simpatizantes republicanos en Kentucky celebrado este miércoles, Trump llamó al ‘youtuber’ a subir al escenario, donde ambos intercambiaron elogios. “Lo que me ha enseñado Trump es coraje”, dijo Paul. “Nunca retrocedemos en una pelea, incluso si nuestros adversarios son mucho más grandes que tú”. Si bien el influencer no manifestó de forma explícita intención alguna de incursionar en la política, Trump pronosticó que el ‘youtuber’ competirá pronto por un cargo y le manifestó su apoyo: “Voy a hacer una predicción, que en un futuro no muy lejano estarás postulándote a un cargo político, y tienes mi total total y completo respaldo”, aseguró el presidente.

Jake Paul saltó a la fama en 2014 a través de la desaparecida plataforma Vine, donde compartía videos cortos de bromas pesadas y clips de su día a día. En el último lustro, la carrera del influencer dio un giro cuando decidió incursionar en el boxeo profesional enfrentado a estrellas retiradas como Mike Tyson. Actualmente, Paul es una celebridad reconocida mundialmente, con 29 millones de seguidores en Instagram y 21 millones en YouTube.