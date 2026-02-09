El Refugio triunfa como una de las mejores experiencias de la vida nocturna de Cancún

Con una tarde de golf de primer nivel, exquisita gastronomía de corte internacional y un exclusivo cerrojo de peso musical a cargo de Fey, la edición 2026 del evento insignia de Grupo Anderson’s ratifica su nivel y liderazgo en el ámbito lifestyle del caribe mexicano

El pasado miércoles 24 de enero, el campo Riviera Cancún Golf & Resort fue testigo de El Refugio, el evento insignia de Grupo Anderson’s (Porfirio’s, La Vicenta, Señor Frog’s, Ilios, Nicoletta Ilios, Bodega Argentina y Fred’s), reuniendo a los bon vivants y entusiastas del buen comer, la exclusividad deportiva y el lifestyle, en una jornada completa de sentidos, diversión y estímulos sensoriales de primer nivel.

Gracias a un formato que combina de forma única la gastronomía, la música en vivo y las actividades familiares y bajo el concepto all you can eat & drink (gastronomía y bebidas ilimitadas en un ambiente de lujo y fiesta), la celebración deleitó a todos sus asistentes, posicionándose como uno de los festivales más importantes de Cancún y todo el caribe mexicano.

Gastronomía sin límites en Cancún. chmontoyas

Además de contar con una barra de bebidas premium patrocinada por Casa Pedro Domecq, Diageo, Pernod Ricard y Nespresso, el evento calentó motores con la final del 5to. Torneo de Golf Grupo Anderson’s, ratificando su lugar como un encuentro ya tradicional entre los amantes del golf. En esta ocasión, para el formato threesome, los ganadores del primer lugar fueron Víctor Miranda, José Luis Juárez y Carlos Valverde, quienes recibieron reconocimientos como el ya icónico saco verde, el trofeo oficial del torneo y premios exclusivos.

Fey, un ícono del pop en español de talla internacional. chmontoyas

Por si esto fuera poco, el evento integró también actividades plenas de adrenalina y diversión como la rueda de la fortuna con vistas panorámicas de Cancún, el carrusel, muro para escalar, toro mecánico, bungee, etc., en dinámicas de alta emoción que fortalecieron el cáliz siempre acogedor y familiar del festival, lo que también lo iluminó como una estancia segura, apetecible y prolongada para todos y cada uno de sus asistentes.

Por su parte, el cierre de la gala musical comenzó con MYST, el espectáculo musical pletórico de hits y clásicos en inglés y español en formato non stop, dándole al evento un matiz sensorial completo, para posteriormente concluir la inolvidable velada con un broche de oro, a cargo de la cantante Fey, quien dio un concierto memorable, conectando distintas generaciones gracias a éxitos como “Media Naranja”, “Popocatépetl”, “Gatos en el Balcón, “Azúcar Amargo”, entre muchas más.

Una noche iluminada para eternizar el recuerdo. Grupo Anderson´s

Como un evento completo y excepcional, el cerrojo de peso total vino ya entrada la noche, cuando el espectacular show de fuegos artificiales se hizo presente, creando uno de los momentos más memorables del evento; luces, explosiones llenas de emoción y un firmamento potente y festivo parecían decir “hasta pronto, esto nunca lo olvidaremos”.

De cara a un futuro prometedor y que supere con creces lo conseguido en la edición de este año, El Refugio abre sus puertas a todos los amantes de la buena música, deportes, aventura y gastronomía, estando al tanto de sus redes sociales y canales oficiales.