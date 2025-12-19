Fey en Cancún y gastronomía sin límites: El Refugio 2026 promete ser la mejor fiesta del Caribe

Entre música que emociona, sabores que sorprenden y una noche que se vive sin reglas, El Refugio se consolida como un festival gastronómico único en Cancún, gracias a su experiencia que rompe con lo tradicional y eleva la forma de vivir un evento

El próximo 24 de enero, Cancún está por vivir una de las noches más esperadas del año en el Campo de Golf Riviera Cancún con El Refugio 2026, festival que regresa para celebrar su quinta edición y reafirmar su lugar como la mejor fiesta del destino turístico más importante del sureste mexicano, con una combinación irresistible: Fey en concierto, gastronomía ilimitada y una experiencia que despierta todos los sentidos.

Música, sabor y energía se unirán en un solo festival diseñado para cantar, brindar y disfrutar sin prisas, en el ambiente vibrante que solo El Refugio sabe crear.

“Azúcar Amargo”, “Media Naranja”, “Muévelo” y “Subidón”, todos ellos himnos de una generación entera, en una sola noche. Grupo Anderson's

El concierto que hará cantar a toda una generación

Reconocida como un ícono absoluto del pop mexicano y una de las artistas más queridas del país, con su llegada a Cancún, Fey promete un concierto cargado de emoción, nostalgia y energía, en donde cada canción conectará directamente con el público.

Himnos como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja”, “Muévelo” y “Subidón” transformarán la noche en una celebración colectiva, ya que este concierto proyecta ser no solo un show más, sino también un momento para cantar a todo pulmón, bailar sin parar y dejarse llevar por una energía que se contagia desde el primer acorde.

De acuerdo con El Refugio, Fey no solo se presenta, sino que además crea un vínculo emocional poderoso, que convierte la música en recuerdos imborrables.

Comida, música y uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Grupo Anderson's

All You Can Eat & Drink

Más allá de la música, El Refugio se ha consolidado como un festival gastronómico único en Cancún gracias a su formato All You Can Eat & Drink, una experiencia que rompe con lo tradicional y eleva la forma de vivir un evento.

Los asistentes podrán disfrutar sin límites de estaciones gastronómicas con lo mejor de Harry’s, Ilios, Porfirio’s, La Vicenta, Fred’s, Nicoletta, Señor Frog’s y Bodega Argentina, acompañadas de coctelería premium preparada al momento, de la mano de Casa Pedro Domecq, Diageo, Pernod Ricard, entre otras.

Aquí no se trata de elegir un solo sabor sino de recorrer, probar, compartir y brindar mientras la música marca el ritmo de la noche.

Un festín sensorial para comenzar el año, de la mano de una de las firmas restauranteras punteras de México. Grupo Anderson's

Diversión, adrenalina y experiencias que se viven intensamente

Comprendida como una experiencia completa y emocionante, durante toda la noche en El Refugio, los asistentes podrán disfrutar de actividades que ya son parte del ADN del evento, tales como el toro mecánico, el bungee, el muro para escalar, el juego de gladiadores y la icónica Lucky Cabine, donde se pueden ganar premios exclusivos canjeables en los restaurantes de Grupo Anderson’s, todas ellas dinámicas que convierten al festival en una celebración interactiva, donde la diversión no se detiene y cada momento suma a la experiencia.

Con cinco ediciones a la fecha, El Refugio se ha posicionado como una de las mejores fiestas de Cancún, en un evento que reúne música en vivo, gastronomía de alto nivel y un ambiente lifestyle que se disfruta de principio a fin.

El Campo de Golf Riviera Cancún será la sede de esta edición, ofreciendo el espacio ideal para una noche donde lo más importante es la música, la energía del público y la experiencia sin límites que define al festival.

La cuenta regresiva ya comenzó y es momento de no quedarse fuera de esta fiesta: Fey, gastronomía ilimitada y una producción de alto nivel que te esperan en El Refugio 2026, la mejor fiesta de Cancún. Adquiere tus boletos para ser parte de la mejor fiesta de Cancún.