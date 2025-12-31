Chocolate Ibarra, un siglo de vanguardia y con tan sólo cuatro ingredientes naturales

Bajo el lema “100 años saboreando lo verdadero”, este producto de origen 100% tapatío continúa fabricando una de las tablillas consentidas de la cocina mexicana, posicionándose en el gusto de la gente como un producto natural y de mucho sabor

Frío, caliente, con agua o leche, bien espumoso o espeso, también para postres o platillos. En México, la tableta de Chocolate Ibarra es un producto que se asocia la mayoría de las veces con calidad, versatilidad y sabor , pero también con esos momentos de felicidad y goce en los que la familia se junta, las parejas comparten momentos inolvidables y el calor de hogar se cultiva sorbo a sorbo para mantener vivas las tradiciones.

Resulta sorprendente ver cómo detrás de un legado de cien años, esta marca de origen mexicano ha logrado trascender momentos de vertiginosos cambios dentro y fuera de la industria de alimentos. Y esto con tan sólo cuatro ingredientes naturales: cacao, azúcar, canela y lecitina de soya.

Todo comenzó con una receta familiar elaborada en Guadalajara, Jalisco, por Doña María y Don Camilo Gómez Ibarra. Desde su cocina hasta la tuya, este chocolate ha llevado adelante un legado de calidad, tradición y orgullo. Chocolate Ibarra

La historia de este producto hoy legendario se remonta hace un siglo, en la Guadalajara de 1925 cuando Doña María y su esposo, Don Camilo Gómez Ibarra desarrollaron la receta original con un profundo amor por un producto que ha sido acompañante del mexicano desde tiempos ancestrales. Tan simple y clásico como eso, hoy Chocolate Ibarra ha trascendido modas culinarias y embates industriales, respetando los procesos tradicionales que le han brindado su aún característico e inconfundible sabor. Pero no sólo eso.

En la actualidad, la compañía continúa innovando y ampliando su portafolio, conectando con audiencias que hoy están presentes en categorías como la repostería, la confitería, las leches saborizadas, entre otras, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo y experiencias, así como mediante colaboraciones estratégicas con otras marcas como Auténtico Corajillo, Gelatinas D’Gari y Cerveza Minerva.

En el marco de la celebración de su primer centenario -uno en donde la calidad de sus productos se conserva pero en la que su presencia digital se encuentra en una posición estratégica- Chocolate Ibarra ostenta orgullosa la bandera de saberse estandarte chocolatero nacional, honrando sus orígenes y proyectándose firme hacia el futuro.

Ingredientes simples, sabor auténtico con cien años de orgullo mexicano. Chocolate Ibarra

Con el mejor cacao como elemento insignia, Chocolate Ibarra es hoy signo de orgullo mexicano, comprobable en cada taza de auténtico chocolate, al conectar con un ingrediente que ha habitado por siglos en nuestro territorio, transmitido de generación en generación como símbolo atemporal de fuerza, amor y patrimonio cultural.