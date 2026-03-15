Vive Latino 2026, en imágenes

13 fotosVive LatinoVive Latino 2026, en imágenesLa diversidad de géneros musicales ha ido evolucionando a lo largo de la historia del festival, que este año cumple 26 años Angélica EscobarEmiliano MolinaCiudad de México - 15 mar 2026 - 20:13CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl músico colombiano Juanes se presenta en la edición 26 del festival musical Vive Latino.Angélica EscobarAsistentes bailan en la presentación de la banda Planta industrial.Angélica EscobarLuis Humberto Navejas, de la banda Enjambre, en el festival Vive Latino 2026, el 14 de marzo.Angélica EscobarAlrededor de 80 mil personas asistieron al primer día del festival para escuchar a los diferentes exponentes de la música.Angélica EscobarEl conjunto El gran combo de Puerto Rico deleitó a los asistentes con música de salsa en el Estadio GNP.Angélica EscobarEl evento ofreció experiencias culturales, áreas gastronómicas y actividades como espacios de comedia y transmisiones en vivo.Angélica EscobarLa legendaria banda de hip-hop Cypress Hill ofreció un enérgico show en el Escenario Amazon.Angélica EscobarUn asistente en el concierto de Cypress Hill baila durante su presentación.Angélica EscobarLa banda argentina Enanitos Verdes se presentó con un repertorio que diferentes generaciones disfrutó, con canciones como 'Luz de día', 'La muralla verde' y 'Lamento boliviano'.Angélica EscobarUn luchador da une espectáculo en la presentación de la banda española Alcalá Norte.Angélica EscobarLa banda oaxaqueña Los Pream en el festival Vive Latino.Angélica EscobarAsistentes bailan en la presentación de la banda oaxaqueña Los Pream.Angélica EscobarLos luchadores Templario contra Soberano Jr. en el rig de lucha libre del festival.Angélica Escobar