La mujer a la que dejaron de preguntarle
Las personas mayores no solo necesitan apoyo material. Necesitan seguir siendo parte, seguir teniendo algo que decir, seguir siendo miradas como sujetos con historia, con opinión, con valor
A Teresa se le empezaron a apagar las preguntas antes que la memoria. No fue un día preciso. Fue más bien como esas luces que se van debilitando sin que uno lo note, hasta que una tarde la casa ya no está igual.
Durante cuarenta años fue profesora. De las que ordenan el mundo con palabras. Hoy vive con su hija. La cuidan, no le falta nada. Pero hace tiempo que nadie le pregunta nada. Ni en la mesa. Ni en las decisiones. Ni en las conversaciones que pasan cerca suyo como un río que ya no la toca.
Una noche, mirando la ventana, dijo en voz baja: “Yo antes explicaba el mundo… y ahora el mundo pasa por al lado mío”. No estaba sola. Pero algo en ella había dejado de existir para los demás.
Lo que le ocurre a Teresa no es excepcional. Es, cada vez más, una experiencia extendida. Y no tiene que ver con la edad en sí, sino con cómo estamos entendiendo la vejez.
La gerontología ha insistido en algo clave: el envejecimiento no es solo una cuestión biológica, sino profundamente social y existencial. No basta con vivir más. La pregunta es cómo se vive ese tiempo. Y en esa experiencia hay elementos que resultan decisivos: el sentido, el propósito, el interés por la vida y, sobre todo, el reconocimiento.
Las personas mayores no solo necesitan apoyo material. Necesitan seguir siendo parte, seguir teniendo algo que decir, seguir siendo miradas como sujetos con historia, con opinión, con valor.
Sin eso, la vida no se termina… pero se vacía. Porque el problema no es la edad, ni siquiera la fragilidad. El problema es la pérdida de lugar.
Dejar de ser consultado, dejar de ser considerado, dejar de ser necesario. Dejar de interesar. Y ahí aparece una de las formas más silenciosas de exclusión: la invisibilización. No es abandono evidente. No es carencia material. Es algo más sutil: la pérdida de relevancia en la vida de otros.
En sociedades que valoran la productividad, la velocidad y la autosuficiencia, la vejez queda fácilmente desplazada. No porque no tenga valor, sino porque no encaja en esos criterios.
Pero envejecer no es desaparecer. No es retirarse de la vida. Es habitarla de otra manera.
Por eso, quizás, uno de los desafíos más profundos que tenemos como sociedad no es solo asegurar condiciones materiales, sino sostener el sentido.
Seguir preguntando, seguir escuchando, seguir validando. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo cómo envejecemos. Es si seguimos teniendo un lugar en el mundo.
Y mientras eso no se resuelva, seguirán existiendo muchas Teresas: personas presentes, cuidadas incluso, pero que, silenciosamente, han dejado de ser parte.
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