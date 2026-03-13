Fronteras cerradas, zanjas y drones: Kast echa a andar su plan para frenar la migración irregular

Uno de los tres pilares del Gobierno de emergencia que quiere instalar el presidente José Antonio Kast es el control de la inmigración irregular. Durante varios meses de campaña, el entonces candidato republicano hizo un conteo diario para advertirles a los 336.000 extranjeros sin papeles que viven en Chile el tiempo les restaba para salir voluntariamente del país antes de que que llegara a La Moneda. En su primer día como mandatario, Kast firmó un paquete de seis medidas de implementación inmediata, la mitad de ellas vinculadas al control fronterizo, que tienen tres meses para su cumplimiento. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, adelantó que a inicios de la próxima semana comenzará la construcción de una zanja en la zona norte, donde se concentra el flujo de inmigrantes por pasos no habilitados, una labor que se le ha encomendado al Ejército.

También está previsto que el Ejecutivo le ponga urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito el ingreso clandestino al territorio nacional, arriesgando una condena de presidio menor en su grado mínimo (entre 61 y 540 días). Los expertos críticos en la materia ven poco eficaz la medida ya que implicaría un trabajo descomunal para la Fiscalía y los tribunales, a los que ya se les critica por la lentitud, además de requerir espacios para retener a los infractores de la ley, en un sistema carcelario que ya opera al 142% por sobre su capacidad. Lo que Kast ha descartado de cuajo es regularizar a los sin papeles, a pesar que la Iglesia Católica, en voz del cardenal Fernando Chomalí, aboga por esa solución. Aunque este jueves, el religioso no mencionó el tema en su homilía en la Oración Ecuménica por Chile y el Nuevo Gobierno en la Catedral Metropolitana, en la que participó Kast, como establece la tradición republicana.

En su primer discurso a la ciudadanía, el nuevo presidente afirmó la noche del miércoles desde un balcón del palacio presidencial que Chile tiene “adversarios reales”. Unos de ellos, dijo, eran quienes han ingresado vulnerando las fronteras “para delinquir, para explotar a otros o para convertir nuestro suelo en tierra de nadie”. “A los adversarios de Chile, les digo, no vamos a negociar. Los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar, y los vamos a condenar”, apuntó ante sus adherentes. Apenas unos instantes previos, Kast, en cadena nacional, firmó una batería de iniciativas. La primera establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo en el sector más vulnerable de la frontera norte con Bolivia, en las Regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta. Contempla, entre otras medidas, el incremento de medios militares y el mejoramiento de vigilancia mediante drones, medios y sensores optrónicos.

También nombró como comisionado de la Macrozona norte, dependiente del ministerio del Interior, al vicealmirante retirado de la Armada de Chile, Alberto Soto Valenzuela. La autoridad se trasladará a la zona y deberá coordinar a los agentes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Parte de sus funciones incluyen realizar propuestas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Por último, Kast firmó un instructivo que incluye la erradicación de pasos no habilitados; la integración de los ministerios del Interior, Defensa y Seguridad Pública en el control migratorio; la modernización de drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas; y la reconducción y rechazo de migrantes irregulares en el marco legal.

Las zanjas, según el Plan Escudo Fronterizo publicado durante la campaña, tendrán una profundidad de tres metros, mientras que las vallas de seguridad serán de cinco metros de altura, similares a los utilizados en Israel y Hungría, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados. El ministro Alvarado explicó en el canal 24 Horas que el objetivo de las barreras es que la frontera “que hoy día es totalmente porosa en el ingreso irregular, paso a paso se vaya cerrando, vaya siendo más dificultoso y tener un mejor control del ingreso”. El trabajo, agregó, ha sido encomendado al Ejército.

Cuando el equipo de Kast presentó el plan para controlar la migración irregular, proyectaron que los flujos de ingresos de sin papeles bajarán un 40% en los primeros tres meses de Gobierno y un 80% a los seis meses. La caída de delitos asociados como tráfico de personas de droga y contrabando, en un 50% en medio año. Ahora, en La Moneda, deben enfrentar las diversas crisis que dieron origen al Gobierno de emergencia, pero también las altas expectativas de los chilenos que votaron en base a lo prometido.