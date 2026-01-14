Sarampión en Chile: cómo es la enfermedad, a quiénes corresponde la vacuna y dónde está disponible

El ministerio de Salud de Chile ha confirmado el pasado viernes la detección de un caso importado de sarampión, una enfermedad cuya transmisión local está prácticamente erradicada en el país sudamericano desde 1992. La aparición de esta dolencia —que no se había encontrado en el territorio nacional desde 2023— ha alertado a las autoridades locales, que han activado los protocolos para evitar la propagación. Además ha impulsado el llamado para que los chilenos completen su esquema de vacunación.

Chile no tiene casos de infecciones generadas de sarampión en el territorio nacional. Este control casi absoluto del virus se ha logrado gracias a un sólido esquema de vacunación que se aplica desde 1963. Durante la década de 1970 hubo un vacío que dejó a muchos niños sin recibir su esquema completo de la vacuna de sarampión, rubéola y parotiditis (vacuna SRP), pero la inoculación retomó su cobertura prácticamente completa durante las décadas siguientes. Ahora el desafío ha sido enfrentar los discursos antivacunas, los que se han tomado la discusión pública en países como Estados Unidos, en donde ya se ha detectado un incremento de los casos.

Dónde se ha detectado el caso de sarampión en Chile

Las autoridades sanitarias han informado que la paciente infectada es una mujer de 43 años que reside en la Región Metropolitana —la zona en donde se encuentra la capital, Santiago de Chile— y que contaba con antecedentes previos de viajes por Europa y Sudamérica. Jorge Vilches, jefe del departamento de Epidemiología del ministerio de Salud, ha detallado el recorrido de la persona contagiada. “La investigación epidemiológica determinó que el probable lugar de exposición fue una convención internacional en Madrid, España, entre los días 15 y 19 de diciembre de 2025. La paciente regresó a Chile el 31 de diciembre a través del vuelo LA 8118 de Latam, proveniente de Montevideo”, ha dicho Vilches. Los contactos directos de la mujer, entre ellos los ocupantes del vuelo que la trajo de regreso a Chile, han sido contactados y han recibido las dosis de la vacuna. La paciente no ha presentado complicaciones en su estado de salud.

Cómo es la enfermedad

El sarampión es una infección viral que es causada por un virus que se aloja en la nariz y la garganta de la persona enferma. Se puede transmitir a través de la expulsión de gotitas de saliva por la tos, los estornudos o el habla. Estas gotitas circulan en el aire por cerca de una hora y pueden ser inhaladas por otra persona, en donde se puede concretar el contagio. Los síntomas de la enfermedad son la tos, fiebre alta, dolor articular, conjuntivitis y la congestión nasal, aunque el más característico es la aparición del sarpullido, que consiste en el surgimiento de múltiples manchas rojas en la piel. El virus se propaga por el cuerpo en un período de 10 a 14 días, una fase en donde no se presentan los síntomas. Después aparecen la fiebre, el dolor de garganta y la congestión, que se extiende de manera leve por unos dos a tres días. El sarpullido surge en el rostro y se expande por todo el cuerpo, y dura al menos siete días. Otras complicaciones asociadas a la enfermedad son la diarrea, vómitos, infección en el oído e incluso una neumonía. En esta fase también se presentan las mayores complicaciones con el alza de la fiebre. La Clínica Mayo explica en una de sus publicaciones que una persona con sarampión puede trasmitir el virus a otras durante aproximadamente ocho días; ese período comienza cuatro días antes de que aparezca el sarpullido y finaliza cuando este ha estado presente durante cuatro días. El sarampión afecta a las personas de todos los rangos de edad, aunque es más grave para los niños.

Quiénes deben recibir la vacuna

La vacunación contra el sarampión es obligatoria en Chile para todos los niños de entre 12 (reciben la primera dosis) y 36 meses de vida (la segunda dosis). A este grupo se suman los niños de entre 6 y 11 meses que viajen a zonas del mundo con múltiples casos detectados, y que pueden adelantar su esquema. La inoculación también está dirigida a las personas nacidas entre 1971 y 1981 que no tengan las dos dosis de la vacuna SRP certificadas; y los trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero.

Dónde se consigue la vacuna gratis

La vacuna es gratuita y se entrega en todos los vacunatorios públicos y en los establecimientos privados que tengan un convenio con la Seremi de Salud local. El ministerio de Salud ha proporcionado el listado completo de vacunatorios disponibles en su página web. El Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) entrega el listado de vacunas que se han proporcionado a un paciente a partir de 2021. Los chilenos que tengan dudas sobre la enfermedad y la vacunación pueden llamar al teléfono de la plataforma Salud Responde —el 600 360 77 77—, que está disponible las 24 horas y en todos los días del año.