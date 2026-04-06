Milei recibe a Kast en Buenos Aires como nuevo aliado regional

Las tensiones recientes entre el Gobierno de Argentina y el de Chile, que hasta el 11 de marzo fue liderado por Gabriel Boric, han quedado por ahora en el pasado. Este lunes, Javier Milei recibió con un afectuoso abrazo al presidente chileno José Antonio Kast, en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino. A continuación, celebraron una reunión privada que tuvo como ejes centrales el comercio bilateral, la explotación de recursos naturales y la mejora de los pasos fronterizos. La gran decepción del encuentro fue la frustrada extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza. Señalado como el presunto autor intelectual del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991, fundador de la UDI, Apablaza se encuentra prófugo desde el miércoles, cuando la Policía argentina fue a detenerlo a su casa.

La visita de Kast se enmarca en la tradición diplomática de los jefes de Estado chilenos, que suelen elegir Argentina como primer viaje oficial, país con el que comparten una frontera de más de 5.000 kilómetros. Ahora, la elección se ampara también en la profunda afinidad ideológica entre ambos mandatarios, que contrasta con los cortocircuitos que caracterizaron la relación de Milei con Boric, y muestra el avance de los gobiernos de extrema derecha en el continente americano.

Milei considera su “amigo” al líder del Partido Republicano chileno, a quien conoció en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en São Paulo en 2022. Manifestó su apoyo por él en las últimas elecciones presidenciales chilenas y Kast le correspondió con una visita menos de 48 horas después de resultar electo.

Esta vez, Kast cruza la cordillera de los Andes a punto de cumplir un mes en el poder y con una gran baja de popularidad, de acuerdo a las encuestas. Su anfitrión tampoco atraviesa un buen momento político, debido al estancamiento de la economía y los escándalos políticos que acechan a su Gobierno.

José Antonio Kast y Javier Milei, esta mañana. Rodrigo Abd (AP)

La reunión con Milei fue el punto álgido de la agenda de Kast, pero no el único. Tras el encuentro, Kast compartió un desayuno con ministros y parlamentarios de ambos países en la Embajada chilena en Buenos Aires. Lo acompañaron su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez MacKenna; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; y la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, una exfiscal que ha tenido un complejo aterrizaje en el Gobierno. Primero por el papel poco explicado que la propia Steinert tuvo en la salida de una alta funcionaria de la policía (PDI), Consuelo Peña, y por las altas cifras de homicidios registradas en la capital en los últimos 20 días.

La agenda compartida contemplaba un motivo de celebración que no pudo ser: la extradición de Apablaza. El Gobierno de Milei ofreció el viernes una recompensa de 20 millones de pesos (algo más de 14.000 dólares) a quien brinde información que permita su captura, pero hasta ahora el exguerrillero sigue prófugo. “La justicia va a llegar, tarde o temprano”, dijo Kast este domingo antes de viajar.

Popularidad a la baja

La caída de respaldo de Kast (de 57% a 42% desde que arribó a La Moneda, según el sondeo Cadem) se explica, en buena parte, por la decisión del Gobierno de no contener los precios de los combustibles y aplicar una política de shock para que el alza internacional sea asumida sobre todo por la ciudadanía, aunque con determinadas subvenciones.

Los chilenos que rechazan su gestión superan a los que la aprueban y, además, se observa que la población comienza a desanimarse. Cadem mostraba este domingo que después de 44 semanas, el pesimismo sobre el futuro del país (49%) supera al optimismo (48%). Además, 52% cree que Chile va por mal camino -26 puntos más que el 11 de marzo, cuando arrancó la actual Administración-, mientras el 40% piensa que el país va por buen camino (17 puntos menos).

A su vez, de acuerdo al mismo estudio de opinión, un 78% considera que la economía chilena está estancada o retrocediendo, cuando el crecimiento y la reactivación representan uno de los ejes centrales de Kast, junto con el control de la delincuencia y la migración irregular. La principal preocupación económica, como consecuencia del alza de precios de los combustibles, es el aumento de precios (59%, es decir, 31 puntos en comparación a agosto de 2025, en los últimos meses del Gobierno de Boric).

Milei, mientras, intenta también pasar página de los escándalos políticos que han acechado a su Gobierno en las últimas semanas. Tras recibir a Kast, reunió a su equipo en una nueva muestra de apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por un viaje en avión privado y compras de viviendas que no serían consistentes con su nivel de ingresos.