Videoanálisis | La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus nietos

Durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, alrededor de 500 bebés fueron separados de sus padres y entregados como botín de guerra a familias vinculadas a las fuerzas de seguridad. Abuelas de Plaza de Mayo ya ha restituido la identidad de 140 nietos que habían crecido con identidades adulteradas y sigue trabajando para encontrar a los que faltan.