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Argentina
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La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo
La periodista Delfina Torres.Foto: MARTÍN COSSARINI | Vídeo: MARTÍN COSSARINI
DICTADURA ARGENTINA

Videoanálisis | La lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus nietos

Alrededor de 500 bebés fueron entregados como botín de guerra y criados bajo identidades adulteradas en la última dictadura militar de Argentina

Delfina Torres Cabreros
Buenos Aires -
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Durante la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, alrededor de 500 bebés fueron separados de sus padres y entregados como botín de guerra a familias vinculadas a las fuerzas de seguridad. Abuelas de Plaza de Mayo ya ha restituido la identidad de 140 nietos que habían crecido con identidades adulteradas y sigue trabajando para encontrar a los que faltan.

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