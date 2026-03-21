Testimonios desobedientes: hijas e hijos de represores argentinos se rebelan contra el mandato familiar

Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, obstetra con grado de capitán, segundo jefe de la maternidad clandestina en Campo de Mayo. Vista de un libro de Albert Camus.

Su punto de partida no es solo la historia familiar, sino una toma de posición: “Bueno, sos hija. ¿De quién sos hija? Tenés que hacerte cargo y ver qué hacés con eso”. Y ahí, dice, tomó una decisión: “No hay un destino. Yo puedo hacer otra cosa.”

Erika Lereder sostiene que el primer lugar “para la construcción de la memoria es apelar a sus víctimas". "Pero los hijos de genocidas", agrega, "ocupamos en este sentido un lugar en segundo plano, no somos víctimas. Nuestro testimonio no es central para abordar el tema: nosotros somos una especie de rueda de auxilio. Somos actores de reparto, de ningún modo somos actores principales”. Declarar, hablar, exponerse implica una pérdida: “Pasás a la incomodidad, se pierden cosas”. Pero también una ganancia: “El día que declaré en el juzgado, lo que sentí fue paz. Paz con uno mismo y con la sociedad.”

Frente a los discursos de “memoria completa” promovidos por el gobierno de Javier Milei, responde: “La única memoria completa es la que se construyó con testimonios, documentos y juicios”. Y agrega: “Que hablen los militares, que rompan el pacto de silencio, que digan dónde están los cuerpos [de los desaparecidos], dónde están los chicos”.

En ese sentido, redefine el rol de su generación: “Como hijos de genocidas levantamos esa bandera: no en nuestro nombre”. Un posicionamiento que, dice, no es solo sobre el pasado, sino sobre el presente. “Nuestro rol es también confrontar con el discurso de los hijos de genocidas que colaboran con este Gobierno hambreador y su plan de guerra contra los trabajadores y el pueblo”.



