La jornada electoral de Costa Rica, en imágenes

19 fotosELECIONES COSTA RICALa jornada electoral de Costa Rica, en imágenesEste domingo el país centroamericano acude a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.El PaísCosta Rica - 02 feb 2026 - 00:56CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosEl presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, saluda a sus partidarios a su llegada a votar durante las elecciones generales de Costa Rica, en San José, Costa Rica, el 1 de febrero.Maynor Valenzuela (REUTERS)Un grupo de simpatizantes del partido Pueblo Soberano confrontan a personas de otros partidos políticos que gritaban "Fuera Cháves" frente al Liceo Napoleón Quesada, previo a la llegada de Rodrigo Chavés a este centro de votación. Miguel AndrésLas urnas estarán abiertas hasta las 18:00 hora local, para que los ciudadanos elijan presidente y renueven la Asamblea Legislativa. Miguel AndrésDe acuerdo con la encuesta de intención de voto más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, Laura Fernández, mantiene una amplia ventaja frente al resto de los candidatos.Miguel AndrésCentro de votación Escuela Dante Alighieri, en San José, Costa Rica, este 1 de febrero.Miguel AndrésSe registran largas filas en los centro de votación en la ciudad de Alajuela.Miguel AndrésCostarricenses celebran en las calles de la ciudad, con banderas de diferentes partidos previo al cierre de los centros de votación.Miguel AndrésCiudadano emite su voto en la Escuela Dante Alighieri, en San José.Miguel AndrésA partir de las 18.00 horas, los integrantes de las juntas receptoras de votos inician el conteo de los votos y a las 20.45 horas inicia la Sesión Solemne para dar a conocer los resultados preliminares.Miguel AndrésSimpatizantes esperan la llegada del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, durante las elecciones generales este domingo.Maynor Valenzuela (REUTERS)Laura Fernández, la candidata del presidente, Rodrigo Chaves, es favorita en todos los sondeos para las elecciones de este domingo. Jeffrey Arguedas (EFE)La candidata a la presidencia de Costa Rica por el partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, habla con periodistas en un centro de votación, en Cartago, Costa Rica.Jeffrey Arguedas (EFE)Alrededor de 3,7 millones de costarricenses están llamados a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Rodrigo Chaves y renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa.Alexander Otarola (EFE)Preparativos en la apertura del centro electoral ubicado en el Liceo de Moravia, al norte de la capital.Alexander Otárola (EFE)Ciudadanos reciben al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en San José, Costa Rica, el 1 de febrero.Maynor Valenzuela (REUTERS)La candidata del Partido Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles vota en la Escuela Carlos Sanabria, en el cantón de Pavas, al oeste de San José, Costa Rica. Alexander Otátola (EFE)El candidato presidencial Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN) emite su voto, en Escazú, San José, Costa Rica.Mayela Lopez (REUTERS)Una mujer vende camisas afuera de un centro de votación durante las elecciones de Costa Rica este domingo, en Cartago, Costa Rica. Jeffrey Arguedas (EFE)La jornada electoral en Costa Rica transcurre con total normalidad, según el Tribunal Supremo de Elecciones.Maynor Valenzuela (REUTERS)