Ir al contenido
_
_
_
_
América
19 fotos
ELECIONES COSTA RICA

La jornada electoral de Costa Rica, en imágenes

Este domingo el país centroamericano acude a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

El País
El País
Costa Rica -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_