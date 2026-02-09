La final del Super Bowl LX 2026, en imágenes

8 fotosSuper Bowl La final del Super Bowl LX 2026, en imágenesLos equipos Seattle Seahawks y los New England Patriots se disputan el trofeo por el primer lugar en California, con Bad Bunny como invitado en el show de medio tiempoEl PaísCiudad de México - 09 feb 2026 - 01:05CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosLa Marina de los EE. UU. y la Guardia Nacional Aérea sobrevuelan antes del juego.Mike Blake (REUTERS)La patada inicial del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium. Kyle Terada (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)Green Day se presenta durante la inauguración del Super Bowl LX de la NFL.JOHN G. MABANGLO (EFE)La entrada al Levi's Stadium antes del Super Bowl 60 de la NFL.Jeff Lewis (AP)Jaxon Smith-Njigba de los Seattle Seahawks no logra atrapar un pase que el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, defiende durante la primera mitad del Super Bowl.Sue Ogrocki (AP)El primer cuarto acaba tras una buena respuesta de la defensa de los Patriots.Cary Edmondson (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)El linebacker de los Seattle Seahawks, Derick Hall (58), celebra celebra durante la primera mitad del Super Bowl 60 de la NFL.Morry Gash (AP)Aficionado vestido como Bad Bunny en el estadio para el partido de fútbol americano Super Bowl 60.Brontë Wittpenn (AP)