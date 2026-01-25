El paso de la tormenta invernal en Estados Unidos, en imágenes

12 fotosEstados UnidosEl paso de la tormenta invernal en Estados Unidos, en imágenes El gran temporal de hielo, nieve y temperaturas bajo cero, ha dejado a unas 200 millones de personas bajo alerta meteorológicaEl País25 ene 2026 - 19:33CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUn grupo de hombres ayudan a un motorista cuyo auto se quedó atascado en la nieve, este domingo en Louisville, Kentucky. Matt Stone (via REUTERS)Personas juegan con bolas de nieve frente al Monumento Washington, esta mañana en la capital estadounidense. Elizabeth Frantz (REUTERS)Un camión transita por un carril despejado de la carretera I-44, en la ciudad de Oklahoma. Nick Oxford (REUTERS)El gran temporal se desplaza hacia el este del país provocando a su paso cortes de electricidad, cierre de carreteras y centenares miles de vuelos aplazados. Julio Cortez (AP) En total, unos 200 millones de personas estarán bajo alerta meteorológica durante las próximas horas por la tormenta, una de las peores que se recuerdan, según alertan los meteorólogos.Jonathan Ernst (REUTERS)Un comensal pasa frente a refrigeradores casi vacíos en un supermercado de Washington, D.C.Nathan Howard (REUTERS)Unos 15.000 vuelos de aeropuertos de Estados Unidos han sido suspendidos entre el sábado y el lunes debido a la tormenta invernal, según la información de FlightAware. JEROME MIRON (EFE)Al menos 21 Estados han declarado la situación de emergencia. Las autoridades recomiendan que no se viaje por carretera y piden a los ciudadanos que se queden en casa.JIM LO SCALZO (EFE)Rolando Saldana vierte sal en el estacionamiento del taller de llantas en el que trabaja en medio de la tormenta Fern, en Oklahoma.Nick Oxford (REUTERS)Los metereólogos explican que, por si la tormenta de hielo y nieve no fuera suficiente, no descartan tormentas eléctricas en Florida.Eduardo Munoz (REUTERS)Se espera que las cancelaciones de vuelos sigan aumentando conforme se desplace el temporal. Solo para este domingo, más de 9.000 han sido aplazados.Sydney Schaefer (AP) La combinación de las gélidas corrientes del aire ártico con las altas temperaturas al sur de la costa este podrían provocar graves tormentas eléctricas severas e incluso algunos tornados en el entorno de Luisiana, Misisipi, Alabama, Florida y Georgia. JIM LO SCALZO (EFE)