Ir al contenido
_
_
_
_
US
La tormenta invernal ‘Fern’
12 fotos
Estados Unidos

El paso de la tormenta invernal en Estados Unidos, en imágenes

El gran temporal de hielo, nieve y temperaturas bajo cero, ha dejado a unas 200 millones de personas bajo alerta meteorológica

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_