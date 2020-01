De ‘quemar’ ropa para Rosalía a diseñar una camiseta para 36 equipos de fútbol

"Mucho más a mí me duele, de lo que a ti te está doliendo. Conmigo no te equivoques", canta Rosalía, mientras una figura envuelta en llamas se acerca despacio a un molino quijotesco. Es el videoclip de De aquí no sales, capítulo 4 del disco 'El Malquerer'. El diseño de los ropajes calcinados que aparecen en él son obra de Aloma Lafontana (Barcelona, 1983), artista especializada en vestuario escultórico. Un ejemplo perfecto de su maestría sería la falda de ocho metros que hizo para La Fura dels Baus, que debía ser desplegable y caber en un baúl de dos por uno para viajar con ellos de gira. Mientras prepara ya parte del vestuario de la próxima película de Isabel Coixet, Nieva en Benidorm, se presenta en sociedad una de sus obras más especiales: la camiseta más inclusiva del fútbol español, la única capaz de representar a 36 equipos distintos.

Aloma Lafontana, artista y diseñadora de la camiseta construida con retazos de las de los 36 equipos participantes en LaLiga Genuine Santander, posa con su creación. Josep Lluís Sellart

Lafontana fue la escogida por la FUNDACIÓN de LaLiga para materializar una idea con la que querían simbolizar los valores que rigen LaLiga Genuine Santander, competición que ya integran 36 equipos distintos y en la que todos los futbolistas participantes tienen una discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Una sola camiseta hecha con retazos de las de todos los equipos. Tal como han defendido en los días en que se inauguró la tercera edición de este torneo tanto el presidente de LaLiga, Javier Tebas, como la directora de la FUNDACIÓN, Olga de la Fuente, y como corroboran Lafontana y cuantos han podido ser testigos, esta es una liga que remite a los principios y valores verdaderos del deporte, al priorizar el compartir al competir. LaLiga Genuine Santander es deportividad y compañerismo. "Lo que vi va más allá de chicos y chicas orgullosos por defender su escudo, por pertenecer a su club, era amistad, respeto y mucha ilusión. Cuando acabamos de grabar la campaña un jugador gritó: ¡Viva el Málaga!, y cuando todos lo corearon a conjunto con él, siguió mencionando uno a uno los equipos de todos los presentes, Albacete, Betis, y gritando al fin: ¡Vivan todos los equipos de la Genuine! Ellos forman parte de una realidad a la que damos normalmente la espalda y de la que sin embargo deberíamos aprender", cuenta Lafontana.

Aceptó el encargo y lo tomó con el pulso apropiado, explica, porque no se aleja tanto de la temática de su obra artística. Lafontana utiliza la ropa (piezas casi protésicas, de volumen o forma extraños) como extensión del mismo cuerpo, como forma de poner la lupa en una cualidad connatural que ya estaba ahí antes. "Los aficionados establecen una relación muy directa y sentimental con las camisetas de sus equipos; sirva de ejemplo una anécdota: una chica, mientras rodábamos la secuencia, no paró de objetar que no podía recortar un pedazo de ella, de hecho, aunque sabía que se trataba de una buena causa, no fue capaz de cortar más de cinco centímetros". En la campaña de LaLiga son jugadores de los 36 equipos quienes recortan los trozos que conformarán la camiseta de todos.

Para llevar a cabo el patrón de la prenda necesitaron, primero, un diseño por ordenador; fue, según cuenta Lafontana, muy complejo escoger qué pedazos de las camisetas servirían bien para identificar a los clubes y cómo debían ir encajados, "una locura de rompecabezas". Le prestaron ayuda para ello el diseñador Daniel Soms y, en la confección, Lucie Riessova. "Que los costados coincidieran, rematar bien las costuras de los dobladillos respetando las camisetas originales... ha sido un reto".

Dos jugadores de LaLiga Genuine Santander durante el rodaje de la campaña de 'La camiseta de todos'. Josep Lluís Sellart

Rafel Magrinyà, entrenador del Club Gimnàstic de Tarragona:

"He aprendido de ellos a ser más paciente, a no querer dar respuestas inmediatas a todo en mi vida"

Rafel Magrinyà tuvo su primer contrato profesional después de licenciarse en Educación Física con el Club Gimnàstic de Tarragona y, aunque luego pasó seis temporadas entrenando en el fútbol base del FC Barcelona, en cuanto surgió en el horizonte la oportunidad de LaLiga Genuine Santander supo que deseaba volver: "En cualquier otra competición futbolística en España, cuando vas a competir, guardas distancia con el adversario, escondes tus cartas. Esto es justo lo contrario: baste ver cómo conviven en las concentraciones todos en el mismo hotel". Cuenta que han pasado de tener 20 a 60 jugadores inscritos, sin ninguna baja en tres años, y que se identifican tanto con su Nàstic que hasta piden permiso para jugar con el colegio o equipos de amigos. "Incluso los chicos con más habilidad tienen interiorizado en qué consiste esto, y explican a los que se suman que han de ser, antes que nada, responsables para ayudar a quienes más les cueste. Es un orgullo formar parte del club que fue impulsor de este proyecto y verlo crecer".

Felipe Alcaraz, entrenador del Fundación Getafe CF:

"La primera duda que suele tener cualquiera que se aproxime a ellos es ¿podrán? Hay que desterrarla. Claro que pueden".

"Igual que un diestro puede aprender a pegar a la pelota con la zurda...", así, con esa analogía futbolística comienza el entrenador Felipe Alcaraz, técnico de fútbol sala y de la selección de Madrid antes de aterrizar en el Getafe de LaLiga Genuine Santander, a convencer a sus pupilos de que se esfuercen. "Visten el chándal del Getafe, viajan como ellos en un autocar de equipo, son futbolistas de pleno derecho y, tras sentirse como tal, cuando les recuerdas: 'sois futbolistas' y les exiges como tal, ellos de pronto responden mejor a todo". Alcaraz, que tiene una hermana con parálisis cerebral y tenía experiencia ya trabajando con algunas de las tres fundaciones que aportan jugadores al club (Fundar, Apanid, Fedigg) cuenta que, con lo chocante que solía ser para muchos salir de sus rutinas y vivir algo por primera vez, cumplieron exquisitamente con la puntualidad que les demandaron, la buena conducta y el comportamiento deportivo, aunque se vieran de pronto en un hotel y nunca antes hubieran salido del barrio. "Trabajamos mucho en las concentraciones el aspecto psicológico, les hacemos ver que somos una familia, que aunque tengamos inteligencias emocionales distintas, el cosquilleo antes de saltar a un campo lo sentimos todos por igual".

Galdez Izaola, entrenador del Athletic Club Fundazioa:

"Ellos te enseñan que lo que has hecho hace cinco minutos no vale, a no pensar en el futuro, a no dar por supuesta ni ahorrarte una muestra de cariño".

Cuenta Galder Izaola que, cuando ve en benjamines, en niños tan pequeños, que imitan tretas o se preocupan demasiado por ganar, se le enciende la sangre. El fútbol, y más a esa edad, debe servir para formar. "Si por mi fuera implantaría una puntuación por Fair-Play como la de LaLiga Genuine Santander al fútbol escolar". Izaola se dedicaba a la enseñanza con adolescentes, además de haber sido durante seis temporadas jugador del Barakaldo y haber sido preparador físico en el fútbol base del Athletic Club. Este año tienen ya 48 futbolistas registrados. A cada convocatoria solo pueden ir 16 pero, en su caso, muchos de los que no participarán viajan igual con los padres y los peñistas de la primera agrupación de aficionados oficial de LaLiga Genuine Santander. No en balde los leones han ganado en las dos primeras ediciones el premio al juego limpio. "Ser del Athletic, representarlo, es algo que tira mucho".

Francisco Díaz, delegado del Fundación Celta Integra:

"Para entender esta competición hay que vivirla, es el ejemplo de que la constancia y el esfuerzo pueden con una supuesta limitación".

Dice Francisco Díaz que la iniciativa de la camiseta de todos es un símbolo perfecto del compañerismo que de veras se vive en esta liga, un principio que prevalece sobre el orgullo de defender el escudo de tu equipo. "A todos nos gusta ganar, pero esto va más allá. Es digno de admiración. Yo también tengo una discapacidad, física en mi caso, y aunque lo creía ya antes de participar en este proyecto, ahora estoy convencido: quienes partimos con alguna desventaja le ponemos más empeño a cada cosa que hacemos, valoramos todo infinitamente más, no damos nada por sentado".

Tienen ahora mismo 27 futbolistas inscritos, y más que van sumándose a las sesiones de entrenamiento. “Ahora mismo este equipo es un referente en la ciudad, con gran reconocimiento, se valora nuestra entrega, trabajo y dedicación, nuestra “afouteza” y corazón; compartimos instalaciones, técnicos, actos y actividades con el resto de jugadores de los equipos de las categorías inferiores del RC Celta, también los del primer equipo se han involucrado y han participado con nosotros. Para todos los jugadores de la Fundación Celta Integra, y para mí también, LaLiga Genuine Santander nos ha cambiado la vida”.

