La música y el fútbol hacen juntos las Américas

En el país norteamericano LaLiga Santander es una de las competiciones deportivas más consumidas —a pesar de la implantación de algunas estadounidenses como la NFL o la NBA, que incluso juega partidos en suelo mexicano—, y se ha convertido en uno de los mercados que mayor número de seguidores en redes sociales aporta. La presencia de jugadores mexicanos y las acciones de LaLiga en el territorio han contribuido al continuo aumento de las audiencias.

Los Planetas, Lori Meyers y el himno del ascenso del Granada

A falta de tres partidos para que se consumara el ascenso del Granada CF, Jota, líder de Los Planetas, llamó a su paisano Noni, de Lori Meyers:

―Hagamos un himno para conmemorar el momento.

―¿Qué? ¿Ya? A ver si vamos a gafarlos ―respondió Noni.

―Hay que grabarlo con antelación.

―Verás cómo se atraganta la cosa y no subimos.

Los Lori Meyers junto al delegado de LaLiga en México con la camiseta del Granada CF.

Por suerte no se cumplió el mal presagio de Noni y pudo, en México, durante un concierto en que se proyectaron las imágenes de la desbordante alegría de Granada por volver a la máxima categoría, celebrar con el resto de componentes de Lori Meyers y con Anni B Sweet el ascenso de su equipo. Rodeados además de fans mexicanos que tuvieron la oportunidad de charlar con ellos y llevarse fotografías con sus ídolos de recuerdo.

La historia de Noni con el fútbol comenzó de pequeño, en Loja, su pueblo. Su colegio carecía de patio y, durante los recreos, comenzaron a cruzar la acera para jugar en el campo del Loja FC. Pronto vinieron sus primeras ilusiones: ganar un campeonato con sus amigos contra otros equipos federados y más duchos, que un ojeador se acercara para ofrecerle una ficha, acudir invitados, ya como integrante del fútbol base del Loja FC, a Los Cármenes, estadio del Granada. "Solo vestir el chándal ya era signo de prestigio en el pueblo". También reconoce Noni que la música le llegó cuando asumió que en el fútbol no le esperaba una carrera, cuando tenía alrededor de 17 años. "La última temporada otro chico jugó con mi ficha, creo que en toda esa última etapa marqué un total de tres goles y supe que ahí terminaba". Una pasión le llevó a otra, la definitiva, de la que hizo modo de vida. Aun así, dice: "Hasta hace pocos años llevábamos un balón a todos nuestros conciertos y jugábamos mientras se descargaban los camiones y se montaba el escenario. Ahora ya no puedo hacerlo sin resentirme o sentir dolores en la ingle, me luzco para impresionar a los niños con los tres o cuatro trucos que recuerdo y paro".

Como preveía Noni, que vive cerca de Los Cármenes, en una ciudad en la que los coches empiezan a llevar pegatinas del Granada y los niños salen de paseo con la equipación franjirroja completa, cuna de una cultura musical transgresora en el rock, el flamenco y el pop, el himno de Lori Meyers y Jota es un éxito rotundo y ha logrado la identificación de la afición con él.

Taburete y el Real Madrid

Tal vez guarde en una carpeta de su ordenador también ese himno Guillermo Bárcenas, vocalista de Taburete. Aunque, según cuenta, siempre sintió debilidad por los antiguos, los más folclóricos. Hace unos años él y algunos amigos se descargaban los de equipos de cualquier categoría y se los aprendían de memoria; cuando uno preguntaba: ¿himno del Elche?, otro respondía cantándolo, casi siempre sin fallo. "Tengo muy buena memoria y, en realidad, somos unos frikis; no hay que olvidar que antes de Taburete tuve otro grupo, Los jardineros, en el que cantábamos sobre fútbol", dice Bárcenas. Parte de esa otra banda era justamente el colega cuyo sobrenombre, Dron, popularizó el estribillo de Sirenas.

Taburete junto al delegado de LaLiga en México con la camiseta del Real Madrid.

Bárcenas recuerda que sus primeras apariciones públicas fueron en Punto Pelota y que a Josep Pedrerol es a quien le debe que todo el mundo lo conozca como Willy Bárcenas. "Buscaban tertuliano y yo, que quería cantar, mandé canciones. Con la primera no me seleccionaron, pero insistí y terminaron por llamarme y pedirme que compusiera un himno del programa para la Eurocopa de 2012 que España terminó ganando. Íbamos a salir en el aire y me preguntó: '¿Cómo te presento?".

A Bárcenas, sus amigos de siempre, los del colegio, con los que va todavía al fútbol ―con su ritual, quedada dos horas antes del partido en los alrededores del Bernabéu para tomar algo y charlar― lo llaman Barni, contracción del apellido que ha dado lugar a otros motes: "Soy muy malo jugando al fútbol, un nueve sin gol, me definiría, y por eso de mofa me llamaban 'Bar-Nistelrooy" [como un sucedáneo del apellido del delantero holandés Van Nistelrroy].

Del Bernabéu, de pequeño, guarda recuerdos como, siendo admirador de Martes y Trece, poder compartir pipas con Millán en la grada y correr a contarlo a su familia luego henchido de orgullo. Más recientemente, aficionado como es a disfrutar del ambiente futbolístico, confiesa haber frecuentado también el estadio del Rayo Vallecano.

"El concierto en México fue toda una experiencia. Una banda mariachi vino a cantar nuestro tema México DF, acudió como público un jugador del Pumas que luego nos presentó a los compañeros de vestuario y nos invitó a un partido".

Leiva y el Atleti y Belako y el Athletic Club

José Miguel Conejo le debe su apodo, Leiva, a su parecido físico con el exjugador del Atlético de Madrid Lehivinha y su militancia rojiblanca está fuera de toda duda. Declaró hace pocos meses a varios medios que no desechaba la idea de componer un himno para su equipo, aunque aún no hubiera dado con el verso adecuado con el que hablar de un club con el que se siente representado por "su poder, tesón, y por ser electricidad".

Belako con la camiseta del Athletic Club.

El cantante madrileño, que en México no ofreció un concierto sino un encuentro íntimo con sus seguidores locales, y los vascos Belako, llamados así por el barrio de Mungia (Vizcaya) donde ensaya y se formó este cuarteto post-punk, fueron los otros participantes de esta iniciativa de LaLiga que está previsto que se repita el próximo marzo y, después, de nuevo en octubre. "Un camarero del local donde se celebraban los conciertos debía haber librado cuando vino Belako y, sin embargo, para poder charlar con ellos y verlos actuar cambió su turno, a pesar de que ya había comprado entradas también para el concierto que daban en la ciudad. Estaba temblando cuando se acercó a ellos", cuenta De Gabriel. "Todos los días hay noticias en México relacionadas con el fútbol español: por Héctor Herrera, Javier Aguirre, Diego Laínez... pero tras estas actuaciones muchos nos escriben diciendo que no podrán olvidar lo vivido. El siguiente paso será llevar a España grupos mexicanos aficionados de equipos españoles para cerrar el círculo, aunque... si Rosalía quisiera participar... ¿De qué equipo será?"

'Eterna lucha' Te vi un día 14 en el año 31 con la República nace el Granada Club de Fútbol Vámonos Vámonos Vamos Granada, campeón El equipo de mi tierra judía, mora y cristiana que volverá a estar unida cuando juegue mi Graná Granada Granada Vamos Granada, campeón Granada Granada Granada La sangre de los poetas que fueron asesinados está impregnando la tierra por la que estamos luchando Granada Granada Vamos Granada, campeón Granada Granada Granada...

