“Narrar esgrima puede ser tan emocionante como narrar un Madrid-Barça”

El equipo español femenino de esgrima no podía hacer cambios. Y Dóra Kiskapusi, la última tiradora, se había lesionado la pierna. Si se retiraba, todo estaba perdido. "Aguantó como una jabata e hizo un asalto maravilloso. Sin poder moverse del sitio. Fue tremendo", recuerda Guillermo Ortiz, el narrador que comentó aquel torneo. Otro momento. Ayoub Ghadfa, de padres marroquíes, boxeador joven, estudioso y con solo diez peleas como internacional, derrotaba al medallista olímpico Clemente Russo en el Campeonato de la Unión Europea de 2018. "¡Te lo mereces, Ayoub!", exclamó emocionado en la cobertura Gonzalo Rodríguez. "Se me salían las lágrimas porque decían que era imposible. Pero lo hizo". Una historia más, esta en el último campeonato de España de esquí acuático. "Un chico se quedó tieso por un golpe", recuerda Fran Guillén, encargado de aquella locución. "Me impresionó cómo toda la familia del wakeboard se volcó. Hasta el número uno del ranking se tiró al agua".

La épica de todos estos deportes tiene nueva casa. LaLiga estrena LaLigaSportsTV, una app que ofrece retransmisiones en directo, gratis y en alta definición, de más de 50 disciplinas. Bajo el lema Cuando te miran lo das todo, la plataforma aspira a ser el servicio audiovisual de referencia del deporte en vivo. "El objetivo es dar más y mejor visibilidad a los deportes no mayoritarios. Que el aficionado pueda disfrutar de su deporte favorito cuando quiera, donde quiera y como quiera", explicó Javier Tebas, presidente de LaLiga, el pasado lunes en el lanzamiento de la aplicación. José Hidalgo, presidente de la Asociación del Deporte Español, comparó el hito con la adopción del plan ADO o la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. "Es hora de que el deporte reclame su papel como industria que genera riqueza", afirmó.

La mayoría de los deportes ofrecidos en la plataforma disponen de su propio canal. En estos espacios, además de las emisiones en vivo, el usuario encontrará vídeos previos a la competición, resúmenes y reportajes. La plataforma, por el momento, funciona en smartphones iOS y Android, tabletas, televisores inteligentes y también habilita mirroring [el sistema que permite enviar la señal desde un dispositivo móvil a un televisor] para Chromecast, Apple TV y Samsung.

"El panorama audiovisual está cambiando, y este proyecto nos ayuda a entender bien cómo enfrentarnos a los nuevos hábitos de consumo de los fans de todas las disciplinas deportivas", explica Loreto Quintero, responsable del proyecto. Dentro de la oferta de LaLigaSportsTV, la Liga 1|2|3 es el único espacio bajo suscripción (2,99 euros al mes, 14,99 al año). LaLiga Santander ofrecerá resúmenes, previas y entrevistas, y la Liga Iberdrola, además de este contenido, añadirá diferidos de los partidos.

¿Minoritarios? Mejor emergentes

El comentarista Fran Guillén, omnívoro deportivo, de esos que en los Juegos Olímpicos se sientan ante el televisor y no se mueven, narra desde hace casi un año wakeboard y wakeskate, dos de las modalidades de esquí acuático incluidas en LaLigaSportsTV. Su reto es hacerlo con la misma intensidad que puede tener un Clásico futbolero. "Sin duda alguna son equiparables. Merecen el mismo respeto. En el momento en el que estás subido a esa retransmisión, lo que hagas tiene que ser lo máximo. Hay que morir con ello", dice. El secreto, para Guillén, está en el equilibrio. Adecuar el tempo a los acontecimientos y construir una narración al alcance de cualquiera. "Es muy importante saber que cada día puedes enganchar a gente nueva. Ser didáctico. Explicar por qué alguien ha pegado un salto y ha hecho un 360 antes de caer", detalla.

Reproduce el vídeo para ver algunas de las acrobacias más espectaculares del último Campeonato de España de wakeboard.

Guillén destaca lo bonito de entrar en territorios deportivos vírgenes. "Me gusta excavar en la idiosincrasia. Ver quiénes son los buenos, por ejemplo. Estos deportes son cotos de historias muy particulares". Pone el ejemplo de Thiago Pérez, una estrella que con tan solo once años ya maravilla con sus vuelos vertiginosos y es una celebridad en redes sociales, además de contar con múltiples patrocinios. "Es un tipo muy liviano y lo que hace es una brutalidad. En este deporte puedes ver trucos de élite en chicos y chicas de 11, 12, 13 años", cierra.

Fran Guillén, periodista deportivo y narrador de esquí acuático. FRAN GUILLÉN

"Deportes emergentes, me gusta llamarlos", tercia Gonzalo Rodríguez, que además de contar la hazaña del púgil Ghadfa conduce las retransmisiones de fútbol americano, un deporte de una enorme complejidad. "Hay que ser enfáticos con los que se están enganchando al deporte pero también satisfacer los paladares más expertos". Lejos de las grandes veladas de Las Vegas y de macroeventos como la Superbowl, estas dos modalidades en España destacan por, según él, el compromiso: "Los deportistas están representando esa dignidad. Con el esfuerzo que hacen y lo que ponen de su parte es inevitable no emocionarse y contárselo al espectador", explica.

Rodríguez recuerda la remontada de los Badalona Dracs contra los Murcia Cobras en la última SpanishBowl. "Fue un prodigio de calidad. El ambiente era alucinante y fue una fiesta. El fútbol americano español cada vez tiene más seguidores. El aficionado valora mucho ver producciones pequeñas, dignas, lejos de las superretrasmisiones". Confiesa una temeridad de locutor: "El otro día comenté dos partidos seguidos. Para la voz, leche con miel o el clásico, Lizipaina. Como Luis Miguel de gira, hay que dosificarse", bromea.

Reproduce el vídeo para ver una de las acciones decisivas de la final Murcia Cobras-Badalona Dracs de la SpanishBowl de 2018.

Narrador de esgrima, Guillermo Ortiz opina que conocer un deporte es amarlo. "El que comenta un Madrid-Barça vive las mismas emociones que yo cuando narro un España-Italia", explica. "Tenemos la suerte de estar a pie de pista. Eso te envuelve, te contagia. Se imprime en la locución". Ortiz no se limita a describir los asaltos. Su cometido es dar una visión global de la esgrima en España, donde "hay nivelazo y una impresionante cantera". Durante las largas retransmisiones, recogen voces de jueces, entrenadores, tiradores y familiares. "La esgrima tiene una filosofía muy particular. El compañerismo, el juego limpio, el respeto al contrario y a los árbitros, que en otros deportes sufren bastante y aquí son casi dioses", argumenta.

¿Y cómo enganchar a un profano? "Lo primero que entra por los ojos es la estética. Solo ver un asalto ya es espectacular", considera Ortiz. "Otra ventaja de la esgrima es que son tres deportes en uno. Si queremos rapidez, no nos podemos perder el sable. Para algo más técnico, el florete. Y si queremos conocerla desde cero, la espada es ideal para iniciarse".

Gonzalo Rodríguez, narrador de fútbol americano y boxeo. Gonzalo Rodríguez

El mundo de la petanca no es lo que Nacho Colado (y cualquier no iniciado) esperaba. Lejos de estampas rurales y apacibles abuelos lanzando la bola al sol, este arte concita cientos de torneos en España y aglutina a practicantes de todas las edades. En Francia es casi deporte nacional. "Se ve como una cosa de personas mayores. Pero es un deporte que cuando lo practicas te entra el gusanillo", entiende. "Aquí tenemos una variedad enorme de competiciones. Y aunque parezca mentira, hay emoción y hay tensión".

El canal de petanca de Youtube de LaLigaSports, el antecesor de la nueva app, es uno de los que acumula más visitas, según señala Colado. El narrador no duda en invitar a su descubrimiento. Incluso anima a que se practique en los colegios: "No exige demasiada condición física, ni mucho dinero, ni mucho material, ni instalaciones sofisticadas. Se puede jugar en familia y desde el principio puede ser divertido".

El paso natural

LaLigaSportsTV es la evolución natural de LaLigaTV, un proyecto que se desarrolla desde 2015 y en el que tenían cabida las retransmisiones de Ortiz, Guillén, Rodríguez y Colado, entre otros muchos. "El año pasado emitimos eventos de más de 45 federaciones. Sumando vídeos diferidos y streaming, dimos el equivalente a 81 años de contenido desde junio de 2017 hasta hoy", ejemplifica Loreto Quintero.

El sistema abre nuevos caminos comerciales. La plataforma filtrará contenidos en función de las búsquedas y preferencias del usuario. Toda la información moldeará con precisión "el futuro del patrocinio deportivo", señala Quintero: "Analizaremos los hábitos de consumo, las audiencias nicho, el tiempo que los usuarios pasan en cada tipo de formato. Con estos datos, las federaciones podrán segmentar mejor sus patrocinios, ser más creativas en los formatos ofrecidos".

Quintero establece diferencias respecto a Netflix y HBO. "Frente al contenido bajo demanda de estas plataformas, en LaLigaSportsTV el activo principal es el directo. Nosotros queremos que el usuario sepa va a encontrar partidos o eventos en directo de su deporte favorito y que, además, podrá acceder a otro tipo de contenidos como reportajes o entrevistas", explica.

La monetización futura dependerá de las federaciones. Cada deporte, cada canal dentro de la aplicación, decidirá cómo rentabilizar, si es que lo hace, su contenido. También en el futuro, LaLigaSportsTV plantea nuevas funcionalidades. Una de ellas es la interacción con Bixby, el asistente de voz de Samsung, destinado a sustituir los a veces farragosos mandos a distancia. Bastará una voz para que cualquier emisión en vivo salte a nuestra pantalla. En palabras de Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España, socio del proyecto, un paso más hacia el futuro: "Será una manera de ver deporte nunca vista hasta el momento".

