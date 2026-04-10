Rosa Devés: “La gratuidad universitaria se defiende”

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, la rectora de la Universidad de Chile analiza los desafíos de la educación pública, la importancia del Estado, el rol de la universidad en tiempos de cambios acelerados y los proyectos de ley del Gobierno para enfrentar la violencia en las escuelas

Rosa Devés, la rectora de la Universidad de Chile, que termina sus cuatro años de gestión -decidió no repostular al cargo-, analiza en una nueva entrega del programa De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Rocío Montes y Rafael Cavada, los desafíos y logros de la educación pública y la relevancia de la institución que dirige, de 183 años de historia. La académica, entre otros asuntos, analiza el plan Escuelas Protegidas, que permite la revisión de las mochilas de los alumnos y la inhabilidad de los estudiantes condenados por hechos violentos para acceder a la gratuidad universitaria. “Los estudiantes no son un arancel, un deudor, ni un delincuente”, asegura.