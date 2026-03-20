Kast declara duelo nacional por la muerte de un carabinero en el sur de Chile que fue baleado hace ocho días

La muerte de un carabinero que había sido atacado el 11 de marzo, la misma jornada de la toma de posesión del presidente de Chile, el conservador José Antonio Kast, ha impuesto el primer gran desafío del Gobierno de emergencia en uno de sus ejes claves: la seguridad pública. El sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, ha fallecido este jueves en el hospital de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, donde había permanecido internado con muerte cerebral por ocho días tras haber sido baleado en la cabeza durante un procedimiento policial realizado en la vecina ciudad de Puerto Varas. El es primer mártir del Gobierno del mandatario de derechas, que ha decretado tres días de duelo nacional y ha movilizado a su ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, para acompañar a la familia del carabinero asesinado.

El hecho ha ocurrido hace más de una semana en el ingreso sur a Puerto Varas, cerca de la línea férrea que cruza el municipio, hasta donde el sargento Figueroa asistió junto a un compañero para realizar un control luego de recibir una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Los policías fueron recibidos con disparos, uno de los cuales impactó en la cabeza de la víctima. El carabinero fue trasladado hasta un centro de salud, en donde permaneció hospitalizado por varias jornadas luego que se verificara su muerte cerebral. Desde el ataque se ha iniciado una investigación para ubicar al autor de la balacera.

El presidente Kast ha lamentado el asesinato de Javier Figueroa Manquemilla y ha insistido en la necesidad de resguardar a las policías en su trabajo. ”Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero. Es atacar a cualquiera de los que estamos aquí presentes, a cualquier ciudadano. Atacar no solamente es causarle la muerte a un carabinero. Atacar a un carabinero parte con insultos, parte con agresiones físicas, parte deteriorando la imagen de los carabineros, y eso tendrá consecuencias”, ha dicho el mandatario a la prensa desde el palacio de La Moneda. El jefe de Estado chileno ha revelado además que el carabinero fallecido era donante de órganos. El Ejecutivo ha decretado tres días de duelo nacional para homenajear al mártir institucional. “Como les digo a los responsables de este crimen, los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste. No vamos a cejar en este esfuerzo. Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes. Que no les quepa la menor duda”, ha expresado.

La Administración ha enviado a la titular de Seguridad, Trinidad Steinert, que ha dicho que la investigación por el crimen sigue en curso. “Esta es una investigación reservada. Entonces, seamos respetuosos de las instituciones. Yo sé que el Ministerio Público está trabajando con firmeza, con líneas investigativas, con funcionarios de la Policía de Investigaciones y el apoyo, también, de Carabineros de Chile”, ha manifestado Steinert. La ministra viajará a Puerto Varas junto con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, que ha asegurado que la institución trabajará para capturar al autor del crimen y a sus cómplices. “No vamos a cesar un momento en buscarlo porque quien atente contra un carabinero, como se ha dicho, atentan contra el país contra el arma del país y vamos a ir por ellos”, ha manifestado el jefe policial chileno.

Javier Figueroa Manquemilla llevaba 15 años de servicio en Carabineros y recién en noviembre de 2025 había sido ascendido al grado de sargento segundo. Había realizado toda su carrera policial en la ciudad de Puerto Varas, un municipio reconocido por ser un atractivo destino turístico de la zona sur del país. Estaba casado con otra funcionaria de la policía uniformada y era padre de un niño de siete años. Es el mártir 1.255 en la historia de la institución, que fue fundada en 1927.

La muerte de carabineros en servicio ha causado conmoción en Chile durante los últimos años. Uno de los ataques más violentos del último tiempo en contra de la policía ocurrió el 27 de abril de 2024 en el municipio de Cañete, en el sur del país, cuando los funcionarios Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna fueron emboscados por un grupo que les disparó y posteriormente quemó sus cuerpos. Meses después se logró la detención de los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, los que fueron acusados de ser los autores materiales del crimen. Todos han sido declarados culpables del triple homicidio, en un veredicto que se ha entregado el pasado 3 de marzo.