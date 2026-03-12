El exconstituyente chileno Rodrigo Rojas Vade, en riesgo vital tras ser atacado en Melipilla

La policía ha informado que fue hallado a la orilla de una autopista, que estaba golpeado, rociado de gasolina y maniatado con amarras plásticas

Rodrigo Rojas Vade, protagonista de uno de los mayores fraudes electorales de Chile, se encuentra hospitalizado y en riesgo vital tras sufrir un violento ataque durante la noche del miércoles en el municipio de Melipilla, en la zona suroeste de Santiago de Chile. El exconvencional constituyente ha sido encontrado inconsciente en la orilla de una autopista con su cuerpo golpeado, rociado de gasolina y con las manos atadas.

Rodrigo Rojas Vade integró la Convención Constitucional que en la que una mayoría de izquierdas redactó la propuesta para cambiar la Carta Fundamental y que la ciudadanía rechazó por un 62% en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Fue vicepresidente del órgano redactor hasta que se supo que inventó estar enfermo de cáncer para construir una figura política.

Los reportes policiales preliminares han señalado que Rojas Vade, de 42 años, había salido desde su casa a las 22.30 horas (hora chilena) en el coche de su hermano para ir a comprar cigarrillos. El exconstituyente no regresó y fue encontrado cerca de la medianoche a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78, donde se conectan las localidades de Pomaire y Melipilla. Fue hallado por una persona que circulaba por el lugar y que avisó del hecho a Carabineros. Luego fue trasladado hasta el Hospital San José de Melipilla, donde permanece internado en riesgo vital.

La fiscal Patricia Suazo, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), ha informado que Rojas Vade “presentaba lesiones en la cabeza y de bastante gravedad” y que “con el pasar de las horas se ha agravado su situación. Él está actualmente en riesgo vital, está un coma inducido”.

Suazo agregó que ya tienen “bastantes líneas de investigación” y que, por haber sido hallado amarrado en sus manos y golpeado, habría participación, “claramente, de terceros”. Por ello, dijo que el caso es investigado, inicialmente, “como un secuestro” con lesiones”.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), ha explicado que Rojas fue maniatado con amarras plásticas y que presenta lesiones en su cabeza, y agregó en las pesquinas preliminares en el sitio de suceso hasta ahora no hay “antecedentes de disparos o de evidencia respecto a uso de armas de fuego en este caso”.

Barrientos también ha señalado que no existían reportes previos sobre alguna intimidación en contra del exconvencional: “No hay antecedentes previos respecto a algún tipo de amenaza que la podamos asociar o cruzar respecto a esta situación en particular o al hallazgo de esta persona”.

El hecho ha causado conmoción en el país sudamericano y ha alertado a las autoridades del recién instalado Gobierno de José Antonio Kast. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, ha expresado su preocupación, asegurando que espera que la investigación arroje la información suficiente como para establecer las responsabilidades y “conocer obviamente el motivo que detonó una agresión de esta manera, saber si es o no un hecho puntual de delincuencia”. A la espera de mayor información, la portavoz del Ejecutivo, Mara Sedini, ha calificado de “tremenda, horrible” la noticia.

Rodrigo Rojas Vade fue uno de los 155 integrantes de la asamblea constitucional que se levantó en el año 2021 como respuesta a las demandas ciudadanas expresadas durante el estallido social de 2019. El activista, que llegó al cargo como representante del grupo independiente de izquierda La Lista del Pueblo, había sido conocido por reclamar en contra del sistema de salud ya que, supuestamente, sufría de cáncer. En septiembre de 2021, cuando ya ejercía como constituyente, se reveló que había mentido sobre su diagnóstico, lo que provocó una crisis política al interior del organismo.

En marzo de 2022, Rojas Vade renunció de manera oficial al cargo. Tras dejar la política, se dedicó a trabajar como conductor de aplicaciones de transportes, según publicó CNN, y ha lidiado con las consecuencias legales de su falsa enfermedad.