Videoanálisis | Chile se prepara para el mandato de José Antonio Kast

Este miércoles, cuando sea mediodía en Chile, en el Congreso con sede en la ciudad de Valparaíso arrancará la ceremonia de cambio de mando presidencial 2026. Finalizan los cuatro años de Gabriel Boric, líder de una nueva generación de izquierda, que se fue moderando en el tiempo, y comienza el cuatrienio de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de la extrema derecha, que conforma Gobierno con la derecha tradicional y algunos dirigentes de la centroderecha. Kast es el mandatario más derechista que haya tenido Chile desde el retorno a la democracia en 1990. Es el único partidario de Augusto Pinochet que en estos 36 años ha ganado una elección presidencial, porque Sebastián Piñera, que gobernó dos veces, era un personaje rara en la derecha chilena: a diferencia de Kast, Piñera votó por el No al dictador en el plebiscito de 1988 que abrió paso a la transición.

En una votación con sufragio obligatorio e inscripción automática en el censo, inédita en Chile, Kast ganó la segunda vuelta de diciembre con un 58% de respaldo y con más de 7 millones de preferencias. Triunfó ante Jeannette Jara, comunista, ministra del Trabajo de Boric, que alcanzó un 41%. Abogado de 60 años, casado, nueve hijos, católico del movimiento Schoenstatt, llega a la Presidencia de Chile con la promesa de un Gobierno de emergencia, con la idea -que el oficialismo de Boric no comparte- que el país enfrenta una crisis múltiple. Promete enfocarse en tres áreas: control de la delincuencia, frenar la migración irregular y crecimiento económico.

¿El principal reto que tendrá Kast desde este mismo miércoles? Atajar las altas expectativas ciudadanas que él mismo infló en campaña ante un Chile impaciente y muy asustado con la inseguridad. Lo hará desde La Moneda, donde se instalará a vivir, como no lo hacía un presidente desde mediados del siglo XX.