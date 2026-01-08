Jaime Gazmuri, último embajador de Chile en Venezuela: “Estamos ante un cambio de época en el orden internacional y toda Latinoamérica está afectada”

En ‘De esto se habla’, el programa del diario EL PAÍS y radio ADN, el socialista que estuvo de embajador entre 2023 y 2024 analiza el ataque de EE UU a Venezuela y la captura de Maduro

Jaime Gazmuri, histórico senador de centroizquierda en Chile, fue embajador del Gobierno de Gabriel Boric en Venezuela. Había sido designado en 2023 y expulsado de Caracas por el régimen de Nicolás Maduro después de que la oposición liderada por María Corina Machado y distintos países, incluyendo a Chile, denunciaron un fraude en las elecciones del 28 de julio de 2024.

A pesar de su transitoria misión diplomática, Gazmuri conoció por dentro al chavismo y en este nuevo episodio De esto se habla, una producción del diario EL PAÍS y Radio ADN, conducido por Rocío Montes y Mauricio Bustamante, analiza los últimos acontecimientos en Venezuela y en la región desde que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en un ataque militar de Estados Unidos en distintos puntos de Caracas y de los estados de Aragua, Miranda y La Guaira el sábado. El socialista asegura que el giro obedece a un cambio de época en el orden internacional, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump y el retorno de la doctrina Monroe.