Año Nuevo 2026 en Chile: las comunas que tendrán espectáculos de fuegos artificiales para la celebración

La bienvenida del nuevo año está marcada por el regreso de la fiesta de pirotecnia en la Torre Entel, en el centro de Santiago de Chile, y los tradicionales eventos de Valparaíso y Viña del Mar

Este miércoles 31 de diciembre los chilenos celebran el cierre del año 2025 y dan la bienvenida a 2026 con una gran fiesta de Año Nuevo. Varias comunas [municipios] del país sudamericano ofrecen a sus ciudadanos espectáculos de fuegos artificiales, los que acompañan con presentaciones musicales bailables. En algunas localidades la pirotecnia se ha reemplazado por shows de drones, los que ofrecen un panorama lumínico libre de ruidos explosivos.

La gran novedad de este año es el retorno de los fuegos artificiales en la Torre Entel, el edificio corporativo de la empresa de telecomunicaciones chilena Entel, que está ubicado en pleno centro de Santiago. El evento regresa tras siete años de cancelaciones. A este espectáculo se suma el tradicional Año Nuevo en el mar, en las costeras ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, que reúne a miles de personas en la orilla del Pacífico.

Las autoridades chilenas autorizan los espectáculos de fuegos artificiales tras varias inspecciones de seguridad. Todos los eventos pirotécnicos que se realicen sin autorización son ilegales, y sus responsables quedan expuestos a sanciones que alcanza al presidio menor en su grado mínimo (61 días a 540 días) o multas de 5 a 20 unidades tributarias mensuales, equivalentes a 347.710 (384 dólares) a 1.390.840 pesos (1.537 dólares).

El regreso del ‘show’ de la Torre Entel

El espectáculo pirotécnico más importante de Santiago de Chile retorna tras varias suspensiones consecutivas. La última vez que se lanzaron fuegos artificiales desde la torre del centro de la capital fue en 2019. Los años siguientes, que estuvieron marcados por el estallido social del 18 de octubre de 2019 y la pandemia de la covid, no se realizó ninguna fiesta. Entel ha anunciado la vuelta de este evento gratuito, con dos escenarios que se levantan frente a la Alameda. El espectáculo musical que se desplegará durante la noche del 31 de diciembre será protagonizado por Américo, La Noche, Princesa Alba y DJ Isabella Serafini. Los animadores serán Francisco Pancho Saavedra, Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

El espectáculo de Valparaíso y Viña del Mar

Los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, a 120 kilómetros al poniente de Santiago de Chile, iluminarán sus costas con fuegos artificiales que se lanzan pasada la medianoche y casi en simultáneo. Las ciudades costeras presentarán shows pirotécnicos que se extenderán por unos 20 minutos. En Valparaíso, además del evento principal de la Plaza Sotomayor, se levantará otro espectáculo que contará con luces led, letras volumétricas y proyecciones de imágenes. Este evento marca el inicio de las vacaciones de verano en la costa de la zona central de Chile.

Los otros municipios que anuncian fuegos artificiales

Los espectáculos de Año Nuevo 2026 se extenderán en otras ciudades de Chile: Iquique, en el extremo norte, desplegará 1.500 drones (sin pirotecnia); en Caldera, en la región de Atacama, habrá fuegos artificiales en la Playa Mansa; Los Vilos, en la región de Coquimbo, lanzará pirotecnia en sus costas; El Quisco, en el litoral central chileno, tendrá drones en su borde costero; los municipios de Pucón y Villarrica, en la sureña región de La Araucanía, tendrá un evento en las orillas del Lago Villarrica.