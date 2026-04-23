El magnate tecnológico Peter Thiel estrecha lazos con Milei en Buenos Aires

Buenos Aires se ha convertido en el último destino de Peter Thiel, el oligarca tecnológico dueño de Palantir y PayPal que lleva su cruzada anti woke y belicista allí donde va. Tras su paso por Roma para hablar sobre la llegada del anticristo, este defensor de las ideas de ultraderecha muy cercano a Donald Trump mantiene estos días una agenda reservada en la capital argentina que incluye encuentros políticos al más alto nivel, entre ellos uno con el presidente Javier Milei, con quien ya se reunió en 2024.

Thiel, uno de los hombres más ricos del mundo —con una fortuna estimada de más de 23.000 millones de dólares— lleva al menos una semana en Buenos Aires con su familia. Según medios locales, se hospedan en una lujosa vivienda en Barrio Parque, zona de embajadas y mansiones de estilo francés e inglés en la ciudad. En los últimos días, han informado que Thiel almorzó con Santiago Caputo, el poderoso asesor estrella de Milei, cenó en la casa del ministro de Desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el domingo asistió en el estadio Monumental al gran clásico del fútbol argentino: River Plate contra Boca Juniors, con victoria por la mínima del equipo visitante.

La reunión con Milei está prevista para este jueves a las dos de la tarde, confirmaron fuentes de la Casa Rosada a EL PAÍS. Será una de sus primeras actividades del presidente argentino tras regresar del viaje oficial a Israel y el cuarto encuentro que mantiene con Thiel en dos años. Se reunieron en enero de 2024 en la sede del Gobierno argentino, volvieron a coincidir en mayo de ese año en Los Ángeles, en el marco del foro del Milken Institute, y de nuevo en Buenos Aires. “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”, decía en ese momento el mandatario ultra argentino.

Thiel llega a la nueva cita con Milei con el mismo perfil bajo de siempre, pero rodeado de polémica por la publicación de un manifiesto en la cuenta de Palantir que resume las ideas centrales del libro La república tecnológica. En el texto se denuncian “los límites del poder blando” y se insta al desarrollo de armas con inteligencia artificial bajo la premisa de que los enemigos no pausarán la carrera tecnológica “para entregarse a debates teatrales sobre los méritos de desarrollar tecnologías con aplicaciones críticas militares y de seguridad nacional”. El texto subraya también que “la era atómica está terminando y una nueva era de disuasión construida sobre IA está a punto de comenzar”.

Entre la larga lista de enemigos de Thiel está León XIV, a quien considera un “Papa woke” porque alerta de los peligros de la inteligencia artificial, que para este magnate es el futuro. Se considera un profeta: el mundo se acerca al apocalipsis y solo él y los suyos pueden salvarlo.

Thiel opina además que la libertad es incompatible con la democracia y cree que Occidente al que ve amenazado, entre otros males, por la inmigración. Palantir, dedicada al procesamiento masivo de bases de datos, ha encontrado en esta batalla un gran filón económico ya que su trabajo ha sido clave para el rastreo y seguimiento de presuntos inmigrantes ilegales en Estados Unidos que ha facilitado las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). En 2025, fueron deportadas más de 440.000 personas.

En Argentina, algunos investigadores creen que no es casual que Thiel regrese en el momento de menor popularidad de Milei desde que asumió, en diciembre de 2023, debido a la compleja situación económica y a los escándalos de corrupción que golpean a su círculo íntimo. “Lo que proporciona Palantir es una herramienta de vigilancia y control que puede darle al Gobierno argentino”, opina Valeria di Croce, autora del libro El arca de Milei: ¿cómo y con quién construyó su poder?. Thiel, en cambio, está interesado en lo mismo que la Administración estadounidense: energía barata, materias primas y grandes extensiones de tierras. “Argentina no está invitada al desarrollo tecnológico, está invitada, como firmó [el canciller Pablo] Quirno en Estados Unidos “a garantizar la seguridad nacional norteamericana como proveedor de materias primas”.

Thiel y su socio, Alex Karp, se inspiraron en El Señor de los Anillos para elegir el nombre de su empresa. Palantir eran las “piedras videntes” que Saurón usó para dominar las mentes de la Tierra Media imaginada por J. R. Tolkien. Ese ojo que todo lo ve se posa ahora sobre Argentina.