Milei refuerza en Israel su alianza con Netanyahu: “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir”

El presidente de Argentina es distinguido por el Gobierno israelí y participará de la celebración oficial por la independencia del país

En su tercera visita a Israel desde que preside Argentina, Javier Milei reafirmó este lunes su alineamiento con el Gobierno de Benjamín Netanyahu y su apoyo incondicional a la guerra que EE UU y el Estado israelí libran contra Irán. “Con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida no podemos convivir con quienes nos quieren matar”, dijo el mandatario ultraderechista, mientras en Oriente Medio rige una tensa tregua, en busca de un acuerdo de paz.

Autodefinido como “el presidente más sionista del mundo”, Milei llegó a Israel este domingo, invitado por Netanyahu para participar de la ceremonia por el 78° aniversario de la independencia del país. Poco después de aterrizar en Tel Aviv, el presidente argentino visitó el Muro de los Lamentos, uno de los sitios sagrados del judaísmo, en Jerusalén. Oró unos minutos y se mostró emocionado.

00:51 Javier Milei visita el Muro de los lamentos durante su tercer viaje oficial a Israel Javier Milei en el muro de los lamentos. Foto: Ronen Zvulun (Reuters) | Vídeo: EFE

El mismo domingo, Milei y Netanyahu mantuvieron una reunión bilateral y firmaron los denominados Acuerdos de Isaac, un marco estratégico para reforzar la cooperación y las alianzas entre ambas naciones.

Durante la misma jornada, el presidente argentino participó de un ensayo del acto por la independencia del Estado israelí. Milei se subió a un escenario y, junto a dos cantantes, entonó una canción que él mismo eligió: Libre, de Nino Bravo, ya un clásico en los shows que acostumbra protagonizar. Según difundieron las autoridades israelíes, Milei será el primer mandatario extranjero que, en las celebraciones nacionales de este martes, encenderá una de las 12 antorchas que representan a las tribus originarias de Israel.

Este lunes, Milei fue distinguido con la medalla presidencial del honor de Israel, que recibió del presidente anfitrión, Isaac Herzog, como un símbolo de gratitud por la “claridad moral” del argentino, así como de la “humanidad, valores y visión compartida por un futuro mejor”.

Milei también fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad Bar-Ilan. Allí, ante un auditorio compuesto por invitados especiales y estudiantes, el presidente argentino reiteró ideas que viene expresando en sus últimos discursos: “la moral como política de Estado”, “cómo construir políticas de Estado en función y en base a los valores éticos y morales”, “abrazar los valores judeocristianos conduce a la prosperidad”, y otras afines.

Desde esas cuestiones derivó su alusión a la guerra con Irán. “Cuando algo es justo, inexorablemente va a ser eficiente”, postuló y abogó por “dejar de lado el relativismo moral”. “Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir porque, si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar”, afirmó. Luego, leyó un texto titulado Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso y que, dijo, será el epílogo de su próximo libro.

En su exposición, Milei cargó, además, contra dos de sus habituales víctimas, la prensa y la izquierda. “Evidentemente”, dijo, “gran parte del periodismo juega para las fuerzas del mal. El otro día, en la charla que tenía con mi queridísimo amigo Bibi [Netanyahu], hablábamos de cómo tenemos que vivir y soportar las mentiras, las calumnias, injurias del periodismo de una manera violenta”. Y más adelante: “La codicia, el deseo de apropiarse de lo que pertenece al otro, es exactamente el combustible moral del colectivismo y del marxismo”, aseguró.

El presidente argentino ya había visitado territorio israelí en febrero de 2024, apenas dos meses después de asumir en la Casa Rosada, y en junio de 2025. Su alineamiento geopolítico sin matices con los gobiernos de Estados Unidos y de Israel se ha expresado en múltiples oportunidades. Milei ha repetido que el régimen iraní es “enemigo de Argentina” y, recientemente, declaró a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, además de expulsar al máximo representante diplomático iraní en Buenos Aires.