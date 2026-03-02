En directo, el discurso de Javier Milei ante el Congreso

El presidente Javier Milei se dirige a los legisladores en la apertura de las sesiones anuales

Javier Milei inaugura este domingo, desde las 21 (hora local), el período de sesiones ordinarias del Congreso argentino. Es la tercera intervención ante la Asamblea Legislativa de su mandato y el presidente buscará plantear una nueva etapa política, envalentonado por sus recientes victorias legislativas.

En la última semana, Milei logró aprobar una reforma laboral largamente resistida, bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años y avanzar con una modificación a la ley que protege los glaciares y prohíbe desarrollos extractivos en sus inmediaciones.

Se anticipa que el discurso esté organizado en torno a tres grandes bloques, en los que hablará de la herencia recibida, hará un balance de sus dos primeros años de gestión y presentará un paquete de reformas hacia adelante.