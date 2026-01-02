Policía de Brasil abre licitación para adquisición de vehículo en Bogotá

Las propuestas serán clasificadas en orden decreciente, siendo el criterio de elección la mejor oferta (valor más alto), con base en el valor mínimo establecido.

A través de un edicto, el organismo hizo pública la apertura de licitación en su modalidad de subasta, para la venta de un vehículo oficial, en donde se especifican los mecanismos y requisitos pertinentes para participar

El pasado viernes 19 de diciembre de 2025, la Policía Federal de Brasil, por medio de su Agregaduría junto a la Embajada de la República Federativa de Brasil en Colombia, hizo pública la apertura de licitación en la modalidad “subasta” para la venta de un vehículo oficial Ford Explorer XLT, conforme al artículo primero de la Ley número 14.133/2021.

En el documento signado como “Edicto n.º 01/2026-ADIPF/BOG/DIMEX/DCI/PF” y “EDICTO Nº 01/2025 SUBASTA” se detalla que la instancia oficial pone a la venta un automóvil Ford Explorer XLT color gris del año 1999 con gasolina, transmisión manual, chasis 8XDZU18X5X8A23844 con 155.000 km recorridos, en el estado de conservación y condición en que se encuentra, no cabiendo reclamación posterior respecto de sus cualidades internas o externas.

Los interesados podrán realizar la inspección del vehículo, a partir del día 19 de enero de 2026 hasta el día 23 de enero de 2026, de lunes a viernes de las 10:00 a las 16:00 horas mediante cita previa por correo electrónico en la dirección adipf.bog@pf.gov.br

Asimismo podrán enviarse las propuestas financieras del día 26 hasta el 28 de enero de 2026 a la misma dirección de correo electrónico ya mencionada, quedando como fecha final de publicación de la propuesta ganadora en un periódico de alta circulación en la ciudad de Bogotá/Colombia, el día 30 de enero del año en curso.

Cabe destacar que no se tiene contemplada ninguna prueba de conducción previa del vehículo y el adjudicatario tendrá un plazo de 30 días contados a partir de la recepción del vehículo para realizar la transferencia de la titularidad del mismo a su nombre ante las autoridades de tránsito locales.

Por su parte, la entrega del vehículo se realizará una vez hecho el pago total de la propuesta y del recibo por parte de la Agregaduría de la Policía Federal de Brasil en Bogotá/Colombia de la documentación necesaria para la transferencia de titularidad.

El vehículo será entregado matriculado y en las condiciones en que se encuentre, menciona el edicto referido, el cual también apunta que el adjudicatario deberá retirar el vehículo en un plazo de cinco días hábiles tras el pago del valor total de la propuesta y de la entrega de la documentación necesaria para la transferencia de titularidad del vehículo a la Agregaduría de la Policía Federal de Brasil en Bogotá/Colombia.

Dicho vehículo, menciona el documento, será retirado en la sede de la Agregaduría de la Policía Federal de Brasil en Bogotá/Colombia, situada en la Calle 93 número 14-20 piso 8, código postal 11022, en la ciudad de Bogotá, D.C., en Colombia, en días hábiles de 09:00 a 16:00 horas mediante cita previa por correo electrónico, en la dirección adipf.bog@pf.gov.br dentro del plazo estipulado.

Para consultar todos y cada uno de los requisitos y procedimientos a detalle de esta licitación, se puede consultar el edicto completo en el siguiente enlace oficial.