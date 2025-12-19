Estados Unidos hará controles biométricos más estrictos para todos los extranjeros que visiten el país a partir del 26 de diciembre

La medida también recaerá sobre residentes permanentes, a quienes se les hará una revisión más rigurosa al regresar de un viaje, con el fin de detectar fraudes cometidos en el proceso de obtención de la ‘green card’

El Gobierno de Donald Trump mantiene la mirada fija sobre extranjeros, turistas o inmigrantes, en materia de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que a partir del 26 de diciembre de este año, todos aquellos que no hayan nacido en suelo estadounidense y pasen por un punto de control fronterizo, serán fotografiados y sus datos biométricos capturados al entrar o salir del país. La iniciativa se pondrá en marcha primero en aeropuertos y puertos marítimos, y por último, en terminales o aduanas terrestres.

La medida incluye a todos los no ciudadanos, es decir, quienes tengan una visa, sean residentes o trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores. Todos deberán entregar sus huellas dactilares, y someterse a un escaneo del iris, retratarse y, en algunas ocasiones, dejar registros de su voz.

Las autoridades justifican esta directriz como un nuevo esfuerzo para combatir posibles amenazas terroristas, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros. El Departamento de Seguridad notificó que la información genética de los extranjeros se guardará en las bases de datos por 75 años.

Ciertamente, la recolección de datos biométricos no es nada nuevo, pero el hecho de que ahora se tomen a la salida del país supone un cambio fundamental en la política fronteriza y de vigilancia de Washington, que insiste en que la norma le dará más control sobre todos aquellos que no cumplan con las reglas migratorias vigentes.

Esta acción se suma a la intención de las autoridades de exigir que los viajeros revelen hasta cinco años del historial de sus redes sociales al ingresar a territorio estadounidense. La propuesta de la Administración de Trump aplicaría a los visitantes que proceden de países incluidos en el Programa de Exención de Visado, entre los que se encuentran una veintena de países europeos y otros como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) es partidaria de que la norma incluya la lista actualizada de los números telefónicos del viajero en los últimos cinco años, direcciones IP y correos electrónicos. La misma se encuentra actualmente en fase de consulta pública del Registro Federal, pero las autoridades no están obligadas a acatar las recomendaciones que ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil hagan al respecto.

Los residentes permanentes también bajo escrutinio

El Gobierno no solo está interesado en tener registro de los datos de los extranjeros que visitan el país, también pondrá bajo la lupa a los residentes permanentes para detectar posibles irregularidades en la obtención de su green card. Esta regulación se pondrá en práctica desde este mes en puertos de entrada y salida marítimos, terrestres o aéreos. Todos los que viajaron fuera del país para celebrar las festividades navideñas podrían enfrentar complicaciones al regresar.

Abogados expertos en la materia han apuntado que si los residentes permanentes permanecieron fuera del país por más de un año, cometieron alguna acción que pudiera ser considerada fraude por las autoridades, o fueron acusados de algún delito, podrían perder su estatus migratorio. Por ejemplo, si un ciudadano de Cuba llegó al país por la frontera y expresó temor de persecución, pero durante su proceso de regularización por la Ley de Ajuste Cubano regresó a la isla, esa salida puede ser considerada “fraude”. Otra de las sospechas principales es la residencia obtenida a través de un matrimonio ficticio con un ciudadano estadounidense.

La conducción bajo influencia de alcohol o drogas también figura como una felonía que podrían poner en aprietos a un inmigrante con green card.